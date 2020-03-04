В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в «наливайках»

Ко второму чтению в Госдуме доработан законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на куратора законопроекта, главу комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» — небольшими барами на первых этажах, торгующих по ночам алкоголем.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепите. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, подчеркнул Хинштейн.

По мнению депутата, логично увязывать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах — на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе.

Также планируется установить на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания «наливаек» в жилом доме — не менее 20 квадратных метров.

Ожидается, что окончательная редакция поправок к законопроекту будет готова в течение марта.