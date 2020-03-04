Башкирия в федеральных СМИ: О проблемах главного башкирского строителя и смертельном хайпе

В России в самом разгаре мусорная реформа, однако её плодами вряд ли можно похвастаться. Сводки новостей из регионов только за один день, в том числе из Башкирии, впечатляют.

С хроникой одного дня российской мусорной реформы — за 2 марта 2020 года — знакомит ИА REGNUM. В частности, агентство выяснило, что «в Башкирии в 143 населенных пунктах вывоз мусора производится не чаще одного раза в неделю, в 10 населенных пунктах и вовсе саботируется». При этом сумма задолженности регоператоров по обращению с ТБО перед фирмами, осуществляющими забор и перевозку мусора, составляет 17,2 млн рублей. «Эта цифра вызвала возмущение у главы Башкирии Радия Хабирова. Но ещё большую степень негодования вызвал факт низкой собираемости платежей с населения. Хабиров считает, что задерживают или вовсе не проводят платежи по ЖКХ те жители Башкирии, достаток которых выше среднего», — говорится в сообщении. В Омской области «мусорная реформа» держит первенство среди всех остальных проблем ЖКХ», в Хакасии озабочены высоким тарифом на вывоз мусора для жителей, в Алтайском крае остро стоит проблема незаконного складирования отходов на контейнерных площадках, рассказал также REGNUM.

Беги вверх. ТАСС информирует, что 21 марта в Ставропольском крае в городе-курорте Железноводске пройдут 21-е Всероссийские соревнования по бегу вверх «Крокусы Бештау». «Более тысячи спортсменов из Уфы, ЯНАО, Калининграда, Краснодара, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Татарстана, Свердловской, Кировской, Владимирской и Самарской областей, Башкортостана, Мордовии, Чукотки, республик Северного Кавказа пробегут свыше 10 км вверх по сложной трассе на самой высокой горе Кавминвод», — говорится в сообщении. Перепады высот горного маршрута составляют от 247 до 888 метров. Отмечается, что спортсмены, участвующие в этих соревнованиях, войдут в национальную сборную страны по горному бегу.

Почему упала репутация главного башкирского строителя, разбирались «Новые Известия». «Почетный строитель России, заслуженный строитель Республики Башкортостан, народный избранник — до недавнего времени о руководителе уфимской компании СУ-10 Валерии Мансурове говорили только в таких превосходных степенях, — пишет издание. — Но теперь ситуация изменилась, почти каждый день приносит новости о новых проблемах застройщика, который всегда считал себя верным слугой властей. Судя по всему, в «империи СУ-10» что-то пошло не так», — предположили в «НИ» и сообщили, что «разоблачение мафиозной группировки экс-вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, торговавшего госсобственностью «при дворе» прежнего главы региона Рустэма Хамитова, аукнулось и на приближенных к нему коммерческих структурах. СУ-10 оказалось в их числе». Среди проблем застройщика газета приводит такие, как «Прокуратура Башкирии обратилась в Арбитражный суд с требованием вернуть участки в госсобственность и выиграла дело, а также взыскала с ООО «Служба заказчика СУ-10» свыше 33 млн рублей». «Минобороны РФ удалось в двух судебных инстанциях взыскать с группы СУ-10 около 100 млн руб. неосновательного обогащения». «В сентябре прошлого года сразу два ООО подали заявления в арбитражный суд заявления о банкротстве СУ-10». «А буквально на днях в СМИ появилась новость, что госхолдинг «Башспирт» намерен расторгнуть с группой компаний "СУ-10" контракт на строительство нового завода под Уфой и передать работы другому исполнителю» и «взыскать с исполнителя гигантскую неустойку — 12 млрд руб», — рассказали в газете.

«Экс-судья требует права на свободу слова» — так называется материал в «Коммерсанте», рассказывающий о том, как «бывший судья Радик Рахматуллин подал в Верховный суд РФ жалобу на коллег, лишивших его статуса судьи в отставке». В январе Квалификационная коллегия судей ВС Башкирии решила, что действия Рахматуллина «умаляют авторитет судебной власти»: им не понравились его участие в судебных процессах и публичная критика политического устройства страны, поясняют в газете. Рахматуллин считает, что Конституция дает ему право высказываться на любые темы. Сообщается, что «72-летний Радик Рахматуллин вышел в отставку в 1987 году. По закону судья в отставке сохраняет «звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу», но этого статуса можно лишиться, если нарушить запрет «публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным объединениям» и «заниматься адвокатской и нотариальной деятельностью». Как следует из решения коллегии, несмотря на запрет, в 2014-2019 годах Рахматуллин участвовал в судебных процессах в арбитражном суде РБ и Кировском райсуде Уфы, где представлял интересы ЗАО «Полиэдрон» и физлица. Кроме того, экс-судья незаконно участвовал в публичных политических акциях, указано в решении: 26 февраля 2017 года он выступал на акции памяти Бориса Немцова, а в январе 2018 года — на «Марше Навального», сообщил «Коммерсантъ».

Смертельный хайп. О случаях гибели видеоблогеров в погоне за контентом, способным поразить аудиторию, рассказали «Аргументы и факты». В статье говорится, что ради видео, способного собрать миллионы просмотров, блогеры готовы идти на риск. Нередко опасные трюки заканчиваются трагедиями. Так, в июне прошлого года на трассе в Московской области популярный мотоблогер из Уфы Артем Болдырев на своем мотоцикле столкнулся с грузовиком и погиб. К моменту трагедии созданный им Youtube-канал Moto Nexus насчитывал около 280 тысяч подписчиков, отмечается в сообщении. На последнем видео блогера из Уфы видно, что мотоциклист сидит на пассажирском сиденье и рулит ногами, в итоге он въехал в автомобиль на скорости 145 км в час. В июле того же года другой популярный видеоблогер Алексей Кулаков задохнулся в канализации Петербурга, снимая ролик о подземном городе на Неве. Американский блогер-экстремальщик Грант Томпсон, у него было более 11 миллионов подписчиков, разбился на параплане, столкнувшись с сильным потоком воздуха и потеряв управление, рассказали в «АиФ».

Как инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью. Сюжет об этом подготовило РИА Новости. «Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления», — рассказывается в материале. Отмечается также, что в Уфе такой – всего один. Поэтому на уроки к Сергею едут со всей Башкирии и из соседних регионов.

Тепловоз снес иномарку. На РЕН ТВ передали что в Башкирии тепловоз Кандры — Бугульма снес легковой автомобиль Hyundai на переезде в населенном пункте Нуркеево. «В результате ЧП пострадал водитель легковушки. Движение составов в районе аварии не прерывалось. Контактные сети и опоры повреждены не были. Причины ДТП выясняются», — говорится в новостном сюжете.