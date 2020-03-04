В Башкирии назвали численность бездомных людей

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

По данным отделений организации «Красного Креста», в Башкирии насчитывается не менее пяти тысяч лиц без определенного места жительства. Об этом сегодня на круглом столе в ИА «Башинформ» сообщил председатель регионального отделения «Красного Креста» Юрий Симонов.

Круглый стол, организованный Советом по правам человека при главе РБ, был посвящен деятельности некоммерческих организаций по работе с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

По данным Юрия Симонова, число бездомных в республике может достигать пяти тысяч и количество их растет. Официальной статистики нет, информация представлена отделениями организации в городах и районах Башкортостана.

В числе факторов, вызывающих рост, Симонов назвал приток безработных из сельской местности, появление погорельцев и ранее судимых лица. Схожие причины отметили другие организации. Также было отмечено, что нередко люди попадают в трудную жизненную ситуацию из-за алкогольной или наркотической зависимости.

Некоммерческие автономные организации и благотворительные фонды ориентированы не на «разовую помощь», а на реабилитацию и социальную поддержку. Трудоустройство, юридические услуги, лекции, просветительская деятельность — то, чем занимаются сегодня компетентные организации.

По словам представителя Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, средняя стоимость пребывания таких представителей обходится центру в 40 рублей 70 копеек в день, а средств поступает в учреждение – 17 миллионов в год. Сообщается, что 80% из числа обратившихся – это лица, освободившиеся из мест ограничения свободы. За 2019 год в центр обратилось 270 ранее судимых. В целом за прошедший год организация обслужила 456 человек. Отмечается, что на настоящий момент в организации не наблюдается нехватки мест: из 60 мест занято 47.

«За год мы раздали 2500 тысячи порций еды, — рассказал АНО «Центр» Азамат Зиннуров. — 23 человека освободились из колонии и были трудоустроены при поддержке центра, не все были устроены официально. Устройство на работу производится по соглашению с работодателями, с испытательным сроком на месяц. Двое на данный момент вернулись в колонию обратно». По его словам, рецидив для ранее судимых личностей по стране составляет 1:1.

В трудоустройстве лицам без определенного места жительства содействует и благотворительный фонд «Дом помощи» — семь человек устроились на постоянную работу при оказании помощи фонда.

Как не раз подчеркивалось на круглом столе, возможность вернуться к нормальной жизни у представителей лиц без определенного места жительства всегда есть. Центры адаптации направлены на социализацию бездомных людей. Они помогают найти работу, сделать документы, а также предоставляют психологическую и медицинскую помощь.