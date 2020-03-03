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У занятых в экономике Башкирии женщин более высокий уровень образования, чем у мужчин

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

У занятых в экономике Башкирии женщин более высокий уровень образования, чем у мужчин Фото: Depositphotos.com

По официальным данным, к началу текущего года в Башкирии насчитывалось 2,2 млн женщин. Это 53% от всей численности населения республики. Занятые в экономике Башкирии женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, сообщили статистики республики.

«Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 36,9% (мужчины — 23,9%), среднее профессиональное образование — 49,7% (мужчины — 58,5%), — констатировали в Башстате. — Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности. Женский труд преобладает в области образования — 82%, здравоохранения и социальных услуг — 84%, оптовой и розничной торговле, а также в гостиницах и предприятиях общепита — 65%».
Представительницы «прекрасного пола» составляют сегодня почти половину трудовых ресурсов республики. В составе занятых в экономике 47% женщин. Cредний возраст работающей женщины в Башкирии составляет 40 лет.

Как сообщили статистики региона, в среднем на 1000 мужчин приходится 1133 женщины, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему в республике рождается больше мальчиков, чем девочек — примерно 105-106 на 100.

Выравнивание численности мужчин и женщин в Башкирии наступает сейчас к 20 годам.

В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше.

Так, среди людей старше трудоспособного возраста на 1000 мужчин приходится 2284 женщины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет для женщин — 77,4 года, мужчин — 66,7.

Галина Бахшиева
Теги: статистика, женщины
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