Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РБ Военнослужащий Росгвардии из Уфы рисует портреты и расписывает служебные дома Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

Березки и птички на ветвях для умиротворения и расслабления. Такие пейзажи сегодня украшают служебные дома управления Росгвардии по Башкирии по решению командира отряда. Автором художественной росписи стал прапорщик Альберт Галеев.

Военнослужащий увлекся живописью еще в детстве. Родители Альберта говорят, что уже в детском саду он орудовал кистью. Затем школа, колледж, служба в армии. Всюду его сопровождала любовь к изобразительному искусству.

Альберт Галеев служил в отряде специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, а сегодня продолжает службу в Управлении Росгвардии по Башкирии.

Больше всего прапорщик любит рисовать портреты. Лучшим он считает портрет генерала от инфантерии Ефграфа Комаровского.

Рисует военнослужащий после службы и в отпуске. Признается, что недавно освоил аэрографию, хотя до этого увлекался только карандашом, акварелью и масляными красками. Тем не менее, рисование — это не просто увлечение, а лучшая часть его жизни.

Ранее агентство «Башинформ» рассказывало о спецназовце из структуры МВД, который без специального образования рисует удивительные пейзажи и портреты.