Фото: соцсети В Уфе многострадальную улицу Пугачева затопило канализационными водами Фото: соцсети

В Уфе 3 марта на многострадальной улице Пугачева произошло ЧП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что разбитую дорогу затопили «фекальные реки». Водители в местных пабликах заметили, что неприятный запах распространился на всю округу.

Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации города, 2 марта в 21.44 часов поступила заявка о засоре с выходом по адресу ул. Пугачева — Армавирская.

«В 22.20 часов засор на самотечном коллекторе диаметром 300 мм силами МУП «Уфаводоканал» ликвидирован. До 24.00 часов 2 марта совместными усилиями городских служб были ликвидированы последствия засора», — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по «разъеденной» ямами улице Пугачева в ближайшее время, при благоприятных погодных условиях, будет произведена полная замена верхнего слоя покрытия, протяженностью три километра. Общая стоимость работ составит 40 млн рублей. Работы планируют начать с 15 марта.