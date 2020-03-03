Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Выросло число афер с недвижимостью; «Уфа» поздравила Зинченко Фото: ИА «Башинформ»

Результаты осмотра многоквартирных домов предложили размещать в открытом доступе. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от Башкирии.

Без формализма. Как пишет «Парламентская газета», в Госдуму внесён законопроект, который предлагает расширить перечень информации, подлежащей размещению в ГИС ЖКХ. Авторы проекта — Госсобрание Башкортостана и депутат Госдумы Павел Качкаев — предлагают внести поправки в закон «О государственной информационной системе ЖКХ». «Ими устанавливается обязательный характер размещения актов осмотра общего имущества многоквартирного дома в ГИС ЖКХ. Размещать эти сведения будут лица, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг», — пояснили в газете, отметив, что зачастую акты осмотра общего имущества в МКД оформляются УК формально и из года в год переписываются. «Принятие законопроекта позволит добиться ответственного подхода к проведению осмотров общего имущества, планированию сметы расходов на проведение своевременного ремонта, осуществлять контроль за деятельность УК со стороны собственников», — говорится в пояснении к проекту. Башкирские депутаты считают, что это поможет обеспечивать нормальное функционирование МКД.

Стало больше мошенничеств с недвижимостью. В России в последние годы число попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью выросло в несколько раз, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. Если в 2017 году нотариусы обнаружили 94 таких случая в 25 регионах, то в 2018-м — 150 случаев в 34 регионах, а в 2019-м (с января по октябрь) — 186 случаев в 30 регионах. «Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая; Новосибирская и Ростовская области — по 27 случаев; Московская область — 39 случаев; Санкт-Петербург — 59 случаев; Красноярский край — 62 случая». В нотариальной палате подчеркнули, что эти цифры не учитывают выявленные факты подделки совершения нотариальных действий (текста документа, подписи или печати нотариуса), которые обнаруживаются при взаимодействии с налоговой службой и Росреестром. Поэтому общие цифры по выявленным поддельным документам и мошенникам в реальности еще выше. Отмечается, что более эффективно обнаруживать мошенников нотариусам помогает система «Электронный нотариат» и электронные реестры Единой информационной системы.

Назвавшая школьницу алкоголичкой башкирская учительница уволена. Эту новость передали многие федеральные СМИ. В частности, деловая газета «Взгляд» пишет, что «учительница школы в башкирском селе Мурсалимкино Зуляйха Саитгалина во время урока назвала ученицу «последней алкоголичкой», после чего была уволена». Ранее сообщалось, что аудиозапись фрагмента урока выложил в соцсетях член СПЧ Динар Зайнуллин. «На записи учительница оскорбляет девочку, а также называет детей «засранцами». «Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», – сказала Саитгалина ученице, передает издание.

Посоветовавшая школьникам «вешаться» учительница лишилась работы, продолжает тему ФАН. «Я не посмотрю, что вы восьмиклассники. Вешайтесь лучше. А то вот, подростковый возраст, не знаю, что могут сделать», — приводит агентство слова педагога, записанные на диктофон учениками башкирской школы во время урока и отмечает, что Минобразования и науки Башкирии проведет проверку в школе, где произошел этот инцидент.

Язык до работы доведет? Тем временем специалисты портала ‪hh.ru выяснили, носители каких языков чаще всего ищут работу в России. Оказалось, ищущие работу россияне чаще всего, помимо русского, владеют татарским, башкирским или чувашским языком. Как сообщает «Российская газета», знание тех или иных языков народов России (помимо русского) указано примерно в 1,5% резюме жителей страны. Наиболее распространённым стал татарский язык — 1,05%. Большинство соискателей, которые говорят по-татарски, проживают в Татарстане (62% от всех, кто указал данный язык в резюме), Башкортостане (15,4%) и в Москве (8,2%), пишет издание. На втором месте — башкирский язык (0,16% соискателей). Больше двух третей из них (71%) проживают в Башкирии, еще 6,4% — в Москве, 4,8% — в Татарстане. На третьем — чувашский (0,05% соискателей). Реже всего среди навыков соискателей встречаются мансийский, карельский, лакский, ногайский языки — на каждый из них приходится менее 0,01% резюме, добавили в «РГ».

Поздравили бывшего. Портал Sport24 передает, что ФК «Уфа» поздравила своего бывшего игрока Александра Зинченко с завоеванием Кубка Английской лиги в составе «Манчестер Сити». Горожане в финале обыграли «Астон Виллу» (2:1), а Зинченко провел на поле всю игру, говорится в сообщении. «Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» — приводит портал заявление «Уфы» в Twitter.