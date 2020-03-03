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Заключенным Башкирии предложили заменить металлические ложки на съедобные

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Заключенным Башкирии предложили заменить металлические ложки на съедобные Фото: Олег Яровиков

Заключенные в Башкирии в скором времени могут перестать есть металлическими ложками. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии предложили заменить в столовых подведомственных учреждений алюминиевые ложки на съедобные аналоги.

С этим предложением выступила стерлитамакская компания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Вадима Фаттахова.

Письмо с предложением уже отправлено руководителю управления ФСИН Башкирии.

Как отмечается в сообщении, съедобный аналог может употребляться в пищу, причем есть с ее помощью можно как холодные, так и горячие блюда. Состав и рецептура ложки позволяет съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнет размокать и станет слишком мягкой. Включенные в состав съедобных ложек продукты также входят и в норматив питания осужденных к лишению свободы.

«Вместе с предложением готова к отправке сама продукция — партия съедобных ложек — для детального изучения и тестовой проверки на пригодность использования в подведомственных учреждениях регионального УФСИН. Производство самих ложек расположено в городе Стерлитамаке», — рассказал Фаттахов.

Он напомнил, что использование ложек в качестве холодного оружия не редкость: за прошлый год в России с их помощью было совершено несколько нападений на сотрудников УФСИН, в частности в Тюменской и Курганской областях.

Стоимость ложек не уточняется, но по информации из сети в интернет, в розницу ложки продаются по цене от 40 рублей за штуку.

Розалия Валеева
Теги: УФСИН по РБ
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