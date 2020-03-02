Немецкий публицист выяснил имя жителя Башкирии, казненного вместе с Мусой Джалилем

В Берлине обнародовали новые документы, из которых следовало, что в антифашистской группе Мусы Джалиля был житель Башкирии. Как казнили советских патриотов, по минутам восстановил известный немецкий публицист. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

15 февраля 1968 года, в день 62-летия со дня рождения Мусы Джалиля, в столице Германии Берлине состоялась пресс-конференция. На ней немецкий публицист и переводчик Леон Небенцаль ознакомил присутствующих с новыми важными документами, найденными недавно в Берлине.

После более чем десяти лет поисков публицист установил, что производимые в фашистских тюрьмах казни регистрировались в отделах загса соответствующего района. Казни, проводимые в тюрьме Плётцензее, регистрировались, в частности, в отделе округа Шарлоттенбург. Здесь Леон Небенцаль нашел одиннадцать карточек на бывших военнопленных – татар, казненных в один и тот же день и час. Фотокопии этих карточек и материалы пресс-конференции в Берлине он переслал в Казань, в Союз писателей.

31 марта 1968 года газета «Советская Башкирия» опубликовала дословный перевод с немецкого карточки о смерти Мусы Джалиля № 2970.

«Берлин Шарлоттенбург от 26 августа 1944. Писатель Муса Гумеров-Джалиль, мусульманин, проживавший в Берлине, Шарлоттенбург, Хёфельштрассе, 9, умер 25 августа 1944 года в 12 часов 18 минут в Берлине, Шарлоттенбург, Кенингсдам, 7. Умерший был рождения 2 февраля 1906 года в Мустафино (Оренбург). Отец – Мустафа Гумеров-Джалиль. Мать – Рахина (Рахима) Гумерова-Джалиль, урожденная Сайфуллина. Умерший был женат на Амине Гумеровой-Джалиль, урожденной Сайфуллиной. Заполнено на основании устных показаний помощника надзирателя Пауля Дюррхауэра, проживающего в Берлине, Мантойфельштрассе, 10. Сообщивший эти данные известен и заявил, что является личным свидетелем смерти. Прочитано вслух, подтверждено и подписано. Причина смерти: обезглавлен», — говорится в документе.

Этот страшный документ был составлен с методичной скрупулезностью и хладнокровием убийц. Все данные о поэте были приведены точно, за исключением незначительных ошибок. Перепутана только девичья фамилия матери Мусы – вместо нее дважды записана девичья фамилия его жены, отмечают в газете.

Имена восьми соратников Мусы Джалиля, казненных вместе с ним, были уже известны по собственноручной записи поэта на обложке одной из «моабитских тетрадок» (тюрьма Моабит в Берлине). «Это известный детский писатель Абдулла Алиш, инженер Фуат Булатов, учитель Гайнан Курмаш, финансовый работник из Ташкента Гариф Шабаев, журналист из Москвы Ахмет Симаев, офицер Советской Армии Абдулла Баттал, товаровед Зиннат Хасанов и Фуат Сайфульмулюков из Ташкента, — сообщает издание. — Имена еще двух патриотов, названных в карточках, становятся известными впервые. Один из них – повар Ахат Аднашев. Родился 12 декабря 1918 года в Петропавловске. Второй – чернорабочий Салим Бухаров, родившийся 15 июня 1915 года в Уфе. До войны проживал в Уфе. Отец – Гиматов-Бухаров. Мать – Сабира Бухарова. Умерший был женат на Марии Бухаровой, урожденной Качи».

Судя по нумерации, карточка Бухарова заполнялась последней. В ней много неясностей. «Фамилия Бухаров может оказаться вымышленной. Может быть, в графе, где приводится имя отца, содержится намек на его настоящую фамилию», — предположили в газете.

Из материалов по делу предателя, выдавшего подпольную группу Мусы Джалиля, следовало, «что всего фашисты арестовали 70-80 татарских военнопленных, подозреваемых в подрывной работе против гитлеровского рейха». Лишь немногим из них удалось живыми вернуться на родину. «Очевидно, в Плётцензее была только руководящая группа антифашистского подполья», — говорится в сообщении.

По найденным в Берлине документам немецкий публицист смог уточнить время казни антифашистов с точностью до минуты. «Судя по записям, все патриоты были обезглавлены на гильотине в течение получаса с 12 часов 06 мин до 12 часов 36 минут 25 августа 1944 года, — выяснил Леон Небенцаль. — Казни следовали одна за другой с интервалом ровно в три минуты. Первым был казнен Гайнан Курмаш – правая рука Мусы Джалиля в руководстве антифашистским подпольем. За ним в 12 часов 09 минут – Фуат Сайфульмулюков, затем Абдулла Алиш и Фуат Булатов. Мусу Джалиля казнили пятым. Затем последовательно были обезглавлены остальные».

Справка. Советский татарский поэт и журналист Муса Джалиль был призван в Красную Армию в 1941 году. В июне 1942-го он попал в плен и вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», а затем в подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В августе 1943-го года гестапо арестовало Джалиля и членов его группы. Через год он был казнён. В 1946 году МГБ СССР завело розыскное дело на Джалиля. Он обвинялся в измене и пособничестве врагу. После того как тетрадь со стихами Джалиля из моабитской тюрьмы попала в руки поэту Константину Симонову и он организовал их перевод на русский язык, была доказана патриотическая деятельность подпольной группы Джалиля. В 1953 году статья Симонова о Джалиле была напечатана в центральной газете, после чего началось триумфальное «шествие» подвига поэта и его товарищей в народное сознание. В 1956 году Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.