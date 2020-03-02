Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Стало больше мелких взяток; уроженец Конго служит в храме Уфы Фото: Олег Яровиков

Россияне стали чаще давать мелкие взятки. Самый большой рост зафиксирован в пяти регионах, среди которых Башкирия.

Взяткодатель измельчал. Как пишут «Известия», в России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством — до 10 тысяч рублей. По данным Генпрокуратуры, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 случаев до 521. При этом «самый большой рост зафиксирован в Кировской области — с 1 до 11, следом идут Крым (с 2 до 13), Оренбургская область (с 2 до 13), Москва (с 5 до 32) и Республика Башкортостан (с 7 до 34)», говорится в сообщении. А в целом по стране количество преступлений, связанных с получением взятки снизилось на 0,9% — с 445 до 441, отмечают в издании и напоминают, что согласно представленной СКР статистике коррупционных преступлений, из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника МВД, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН, а также 27 сотрудников СКР.

Диагностика качества как норма. В этом году российские предприятия подали рекордное количество заявок — 400 — на получение премии правительства РФ в области качества. Об этом сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов после встречи с предпринимателями Кабардино-Балкарии в Нальчике. «Москва, Петербург, Татарстан, Белгород, Рязань, Калуга, Башкортостан, Ульяновск — это те регионы, для предприятий которых уже стало нормой постоянное участие в диагностике», — отметил он и выразил уверенность, что в будущем для любого предприятия станет нормой прийти на диагностику в Роскачество.

Для весенних путешествий – Уфа. РИА Новости﻿ опубликовало самые дешевые направления для весенних путешествий. Сообщается, что аналитики туристического поисковика изучили бронирования авиабилетов с марта по май этого года и составили список самых доступных по цене городов для перелетов. В итоге в России на первом месте оказался Петрозаводск, а за границей — армянский город Гюмри. Для путешествий внутри страны, как самые выгодные маршруты, эксперты советуют — города Петрозаводск и Калуга, куда билеты стоят около четырех тысяч рублей, в Казань, Саратов, Уфу можно слетать за 6-7 тысяч, отмечается сообщении.

В Башкирии он нашел бога и любовь. Телеканал «Мир 24» рассказал, как уроженец Демократической Республики Конго служит алтарником в уфимском храме. Туссе Боломба приехал в Россию учиться, образование юриста он получает в Башкирском государственном университете, уточняет телеканал, и стал ходить в Уфе в местные храмы. В одном из храмов Туссе познакомился с отцом Дионисием. «Он стал у меня алтарничать. Хозяйственные дела – это была уже его инициатива», – рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Уфы иерей Дионисий Ефимов. Задача алтарника – помогать священнику во время службы, зажигать свечи, убирать помещение. Со всеми этими обязанностями Туссе хорошо знаком. Он с детства ходил в церковь с родителями в Конго и, кажется, понимает, не только церемониал, но и смыслы, которые священнослужители в него вкладывают, пояснили на телеканале. При этом обратно в Конго он не торопится. Россия стала для него домом. Отмечается, что особенно Туссе полюбили местные бабушки-прихожанки. «Он любит Бога. Рассказывает, что церковь как большой сад, куда хочется зайти, поэтому его пути привели в церковь», – сообщила «Мир 24» прихожанка в Уфе.

«Что ждет Николо-Березовку», так называется сюжет, который показали «Вести в субботу». 40% населения России живут в малых городах, именно они дают стране силу, ее героев, но живут весьма скромно, говорится сюжете и сообщается, что стало известно, какие малые города в этом году разделят 5 млрд рублей, которые теперь ежегодно пополняет призовой фонд конкурса лучших проектов по созданию комфортной общественной среды. В числе победителей есть и села. «Заглянем в удивительное место на берегу реки Кама, где сходятся сразу 4 российских региона, — предложили на телеканале «Россия 1». — Село Николо-Березовка Республики Башкортостан находится на стыке с Пермским краем, Татарстаном и Удмуртией. Никольский храм вот-вот обретет свой окончательный облик. Именно с церкви, построенной на берегу Камы еще в XVI веке, и началась история Николо-Березовки — когда-то крупного торгового речного порта, а сейчас районного центра Краснокамского района Башкирии». Из этих регионов в Николо-Березовку едут туристы и паломники — почти 60 тысяч человек в год. «26 культурных памятников, и все это на одной улице. Такой концентрации больше нет нигде в Башкирии, — отмечают в сюжете. — Некоторые здания реконструированы. Но большинство строений начала и середины XIX века находятся в плачевном состоянии». «Участие во Всероссийском конкурсе подтолкнет остальных инвестировать свои средства в восстановление этих домов», — считает инициатор проекта «Николо-Березовка. Возвращение домой» Алексей Горбачев. В планах — благоустройство набережной, строительство велодорожек и многое другое. «Победа во всероссийском конкурсе — это более 40 млн рублей. Еще столько же добавят региональные власти и инвесторы», — сообщили в «Вестях».

Из «Искожа» вон? Тем временем в башкирском Нефтекамске предприятие «Искож» выселяет бывших сотрудников нефтекамского пожарного депо из служебных квартир. Как выяснил телеканал «RT», «ещё в 2012 году завод через суд поменял статус дома на «нежилой» и «без обременений», поэтому жильцам не положена компенсация». В итоге на улице могут оказаться 14 семей, проживающих в бараке на Янаульской улице. Большинство из них — пенсионеры. Три семьи уже получили извещения о необходимости покинуть барак, ещё три — в очереди на выселение, говорится в сюжете. При этом гендиректор предприятия и администрация города утверждают, что выселяются только те семьи, у которых есть другие жилые помещения.

Найдены отпечатки пальцев Артёма Мазова, загадочно пропавшего с детьми 26 октября, передали на НТВ обнадеживающие новости из Уфы. «Отпечатки были выявлены около клапана для накачивания на надувном матрасе, который прибился к берегу реки неподалеку от санатория «Речные зори». При этом следы сыновей Мазова, 6-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи, которые пропали вместе с ним, не нашли», — говорится в материале и отмечается, что это хороший знак. «Следы должны были остаться, если бы они действительно лежали на нем. Это значит, что Артём Мазов мог выкинуть матрас в реку Уфимку для инсценировки собственного утопления и детей». На НТВ напомнили, что загадочному исчезновению предшествовала ссора Мазова с женой, после которой он сел в автомобиль и увез своих сыновей. Позже нашли пустую машину. Сейчас поисками мужчины и его сыновей занимаются СКР, полиция и Росгвардия.

«Вратарей по весне считают» — так озаглавлен материал в «Коммерсанте», в котором говорится, что журнал «Огонёк» продолжает традиционный конкурс «Вратарь года» им. Льва Яшина. В этом сезоне конкурсу исполняется 60 лет. Первым обладателем награды стал в 1960-м прославленный Лев Яшин. Позднее приз был назван в его честь, напомнили в издании. В конце футбольного сезона-2019/20 по итогам голосования в трех этапах будет определен лучший российский голкипер. В список для голосования включен 31 вратарь, которые сыграли в текущем чемпионате хотя бы один матч за свою команду. Среди них два голкипера ФК «Уфа» — Александр Беленов и Алексей Чернов. Обладателем приза по итогам прошлого сезона стал вратарь «Локомотива» (Москва) Гильерме, а лидером по числу побед в конкурсе — вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев: лучшим голкипером он признавался 10 (!) раз, рассказал «Ъ».