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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: Валерий Шахов

По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 2 марта, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9, местами ожидается -12,-17, днем -3,+2, местами до +6.

Во вторник, 3 марта, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется -3,-8, местами столбики термометров могут опуститься до -16, днем -2,+3, местами до +7. На дорогах — гололедица, без существенных осадков.

4 марта, в среду, ﻿ночью без осадков, днем прогнозируется небольшой снег, по востоку до умеренного. На отдельных участках дорог — гололедица. Ночью — переменная облачность. Ветер западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8, местами ожидается до -16, днем -2,+3.﻿

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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