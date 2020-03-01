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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе отец задолжал перед сыном 900 тысяч рублей; его разыскали

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе отец задолжал перед сыном 900 тысяч рублей; его разыскали Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе разыскали мужчину, который не платил алименты два года.

Ранее судебный пристав установил, что у 33-летнего должника не было никакого имущества и денег, поэтому с него ничего нельзя было взыскать. Его привлекли к административной администрации. Отбыв наказание, мужчина скрылся. В 2017 году его объявили в розыск.

Должник постоянно менял место жительство, но его обнаружили. Мужчину доставили в Кировский районный отдел, где судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол об административном правонарушении.

Суд назначил ему наказание в виде ареста на 13 суток. В настоящее время его задолженность перед сыном 2009 года рождения составляет более 900 тысяч рублей. Если мужчина продолжит отказывать ребенку в материальной поддержке, ему может грозить привлечение к уголовной ответственности. Тогда он может отправиться в тюрьму.

ИА «Башинформ»
Теги: судебные приставы
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