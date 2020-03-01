В Нефтекамске появился арт-объект «Птичий двор»

Фото: https://www.facebook.com/ratmir.mavliev



Фото: https://www.facebook.com/ratmir.mavliev

В Нефтекамске в центре города появился новый арт-объект «Птичий двор»: на обрезанных деревьях по улице Ленина установили скворечники.

Идея принадлежит преподавателю Детской художественной школы Светлане Хлебниковой. В реализации идеи принимали участие школы, детсады, родители, Нефтекамский многопрофильный колледж.

На каждом стволе по семь композиций и элементов. Всего было обустроено 30 скворечников.

Скульптор Айдар Минимуллин создал «железного человека», читающего книгу.

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил объект и вместе с главой администрации Нефеткамска Ратмиром Мавлиевым повесил скворечник и посадил дерево.

Посадка деревьев была организована совместно с волонтёрами ОПК «Октава». Были высажены обыкновенные ели высотой более 3 метров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров в Нефтекамске принял участие в церемонии открытия Центра молодежного инновационного творчества «АЛГАритм». В нем школьники и молодёжь будут обучаться основам прототипирования, моделирования, робототехники, а представители бизнеса смогут обратиться с конкретными производственными задачами для их комплексного решения на основе IT-технологий.