В Уфе проходят праздничные гуляния «Масленица 2020»
Фото: Олег Яровиков
В воскресенье, 1 марта, в городе проходят праздничные мероприятия «Масленица 2020».
В Советском районе Уфы гуляния прошли в парке имени Ивана Якутова. Жители и гости города угощались блинами, водили хороводы, играли в игры, эстафеты, проводили конкурсы и мастер-классы. Кульминацией праздника по традиции стало сжигание чучела Масленицы.
Мероприятия сегодня также проводятся в Орджоникидзевском районе на площади имени Серго Орджоникидзе и в Кировском районе на площади перед ДК Искинский.
На территории пляжа «Солнечный» и в торгово-развлекательном комплексе «Ультра» уфимцы также могли принять участие в Масленице 2020.
По традиции на площадках можно встретить скоморохов и ряженых, которые предлагают всем желающим разгадать загадки, поучаствовать в веселых играх для всей семьи и отведать блинов с горячим чаем. Праздничную атмосферу также создают выступления артистов самодеятельности.
В понедельник, 2 марта, у православных христиан начинается Великий пост. В течение 40 дней верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Завершится пост праздником Светлой Пасхи, которая в этом году выпала на 19 апреля.