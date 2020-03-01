В Уфе проходят праздничные гуляния «Масленица 2020»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

В воскресенье, 1 марта, в городе проходят праздничные мероприятия «Масленица 2020». ﻿

В Советском районе Уфы гуляния прошли в парке имени Ивана Якутова. Жители и гости города угощались блинами, водили хороводы, играли в игры, эстафеты, проводили конкурсы и мастер-классы. Кульминацией праздника по традиции стало сжигание чучела Масленицы.

Мероприятия сегодня также проводятся в Орджоникидзевском районе на площади имени Серго Орджоникидзе и в Кировском районе на площади перед ДК Искинский.

На территории пляжа «Солнечный» и в торгово-развлекательном комплексе «Ультра» уфимцы также могли принять участие в Масленице 2020.

По традиции на площадках можно встретить скоморохов и ряженых, которые предлагают всем желающим разгадать загадки, поучаствовать в веселых играх для всей семьи и отведать блинов с горячим чаем. Праздничную атмосферу также создают выступления артистов самодеятельности.

В понедельник, 2 марта, у православных христиан начинается Великий пост. В течение 40 дней верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Завершится пост праздником Светлой Пасхи, которая в этом году выпала на 19 апреля.