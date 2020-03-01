В Уфе с понедельника отключат воду в нескольких районах города

На следующей неделе в нескольких районах города отключат холодную воду из-за замены участков водопровода и ремонтом.

2 марта в Октябрьском районе с 11:00 до 21:00 оключат холодную воду по адресам: ул. Набережная 7, 9, 9/1, 11, 11/1.

3 марта в Советском районе города с 10:30 до 17:30 не будет холодной воды у следующих потребителей: ул. Акназарова 4, 17а, 20, 21, 24, 24/1, 25, 26, 27, ул. Менделеева 145, 145/1, 147, ул. Бакалинская 36, 38, 44/1, 46, 50/1, 52, ул. Красноводская 3, 10, 12 и ул. Степана Злобина 6. В Октябрьском районе с 11:00 до 18:00 3 марта воды не будет по адресам: ул. Натальи Ковшовой 3, ул. Юрия Гагарина 16/1, 18, 22.

4 марта в Октябрьском районе воды не будет с 11:00 до 18:00 на ул. А. Макарова 5, 5/1, ул. Г. Панфилова 9, ул. Трамвайная 2а.

5 марта в Калининском районе с 10:00 до 18:00 отключат воду по адресам: ул. Черниковская 50/1 и ул. Орджоникидзе 15.