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Глава Минздрава Башкирии отчитался о демографической ситуации в регионе Глава Минздрава Ба

ОБЩЕСТВО

Максим Забелин отчитался о демографической ситуации в регионе. За прошедший год, по его словам, в республике зафиксировано снижение как смертности, так и рождаемости. Естественная убыль населения составила 7164 человека. «Объективными причинами снижения рождаемости являются последствия «демографической ямы 90-х годов», в результате чего значительно уменьшается количество женщин активного детородного возраста, а также отмечается низкая интенсивность деторождений. За январь-декабрь 2019 года в республике родилось 42 031 человек, что на 4979 (10,6%) меньше, чем в 2018 году. Число умерших уменьшилось на 1245 человек или на 2,5% — это ниже российского уровня и ПФО. А показатель младенческой смертности по предварительным данным составил 5,9 промилле», — доложил он на расширенном заседание коллегии ведомства. Министр также отметил, что за отчетный год зафиксировано снижение смертности от болезни системы кровообращения (БСК) на 10,1%. Проведение мероприятий по активному выявлению онкологических заболеваний и эффективная работа онкологической службы позволила добиться снижения смертности от новообразований на 2,4%.

Благодаря активной межведомственной работе снизилась смертность от внешних причинна 12%, суицидов на 10,3%, дорожно-транспортных происшествий на 10,3%,случайных отравлений алкоголем – в 2,2 раза.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, демография
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