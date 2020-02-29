Фото: Гульфия Акулова Каким будет первый день весны в Башкирии? Фото: Гульфия Акулова

В воскресенье, 1 марта осадки в Башкирии заметно ослабнут, зато станет прохладнее, особенно ночью. В некоторых районах в ночные часы воздух остынет до -11 градусов, прогнозируют синоптики. Днем столбики термометра покажут +2, -3 градуса. А на следующий день, 2 марта, местами температура воздуха достигнет -17 градусов ночью и -4, +1 градус днем.

Что касается марта в целом, в большинстве регионов страны первый месяц весны будет аномально теплым, информирует Росгидромет.