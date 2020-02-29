Фото: ОП РБ В Башкирии общественные советы в муниципалитетах «перезагрузят» в общественные палаты Фото: ОП РБ

Муниципальные общественные советы Башкирии «перезагрузят» в общественные палаты. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров.

На днях Общественная палата РБ утвердила проект типового положения об основах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований республики, а также проект рекомендаций «О порядке образования общественных палат муниципальных образований РБ».

Документы взяты за основу, но будут дополнены с учетом замечаний и предложений участников расширенного заседания ОП РБ, прошедшего 27 февраля.

Как отметила председатель ОП региона Ольга Панчихина, одна из причин введения нового положения связана с тем, что зачастую главы муниципалитетов, как показал мониторинг, проведённый аппаратом общественной палаты РБ, не находят времени встретиться с собственным общественным советом.

«Отсутствие обратной связи от органов власти и совместных действий с представителями общественности — одна из основных проблем общественного контроля. Возможно, когда общественные советы в районах действительно смогут влиять на социально-политическую жизнь территории совместно с исполнительными органами, то и доверие к власти возрастет», — добавила Ольга Панчихина.

В рекомендациях «О порядке образования общественных палат муниципальных образований Республики Башкортостан» написано: «важно понимать, что общественные советы как консультативно-совещательные органы создаются не для оказания содействия органам местного самоуправления в их деятельности, как это часто наблюдается».

«Имеется ввиду управляемость общественных советов, в состав которых выбирают удобных людей. Общественные советы создаются в первую очередь для общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Глава региона Радий Хабиров заинтересован в том, чтобы общественные советы были активными, эффективными, может быть, иногда кусачими. Он предложил нам посмотреть, как можно перезагрузить их, как привести их к единообразию. К примеру, чтобы все общественные советы назывались общественными палатами», — сообщила на заседании председатель ОП РБ Ольга Панчихина.

По ее словам, за основу было взято типовое положение об общественных советах при муниципальных органах власти Республики Башкортостан, которое было разработано ОП РБ еще в 2016 году. Теперь оно доработано и будет доведено до каждого муниципального общественного совета республики. Так постепенно, планомерно они будут переформатированы.

По информации пресс-службы ОП РБ, в новых документах прописан более четкий и прозрачный механизм избрания в члены муниципальных общественных палат. Новый порядок формирования общественных советов состоит в том, что члены общественных советов (палат) при муниципальных органах власти на одну треть будут утверждаться по рекомендации региональной Общественной палаты, еще одна треть — представительным органом муниципального образования. Оставшаяся треть членов избирается из числа кандидатур, представленных некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории муниципального образования.

Напомним, что ОП РБ принимала активное участие в обсуждении Федерального закона об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ, принятого в 2016 году. Согласно закону, все общественные палаты регионов имеют одинаковый механизм формирования и единый срок деятельности, равный трем годам.