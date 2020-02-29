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29 февраля Суббота

Уфа   °

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Очередной температурный рекорд побит в Башкирии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии побит очередной температурный рекорд. По данным синоптиков Башгидромета, 28 февраля на метеостанции «Уфа-Дема» температура воздуха повышалась днем до +3,9 градуса, тем самым перекрыв абсолютный максимум этого дня 2004 года. Тогда воздух в Уфе прогревался до +3,4 градуса.

На метеостанции аэропорта Уфа и посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, д. 25/2) температура воздуха в пятницу повышалась до +3,2 градуса.

Это уже третий температурный рекорд за зимний период 2019-2020 года в Башкирии. Причем все они зафиксировали абсолютный максимум температуры в истории метеонаблюдений региона.

ИА «Башинформ»
Теги: Башгидромет, температурный рекорд
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