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В Башкирии стали меньше жениться

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стали меньше жениться Фото: Олег Яровиков

В целом за 2019 год в Башкирии зарегистрировано 25 061 брак и 15 392 развода, констатировали в Федеральной службе государственной статистики.

На каждую тысячу населения республики пришлось 6,2 брака и 3,8 развода.

Для сравнения: в 2018 году в регионе зарегистрировали свои отношения 25 366 пар и, наоборот, расторгли отношения 15 383 пары.

Как сообщало агентство «Башинформ», к началу текущего года численность постоянного населения Башкирии составила 4037,8 тысячи человек. По сравнению с 1 января 2019-го, она уменьшилась на 13,2 тысячи человек.

Галина Бахшиева
Теги: браки, разводы, ЗАГС
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