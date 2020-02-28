В Башкирии увековечили в бронзе память о Герое России Александре Доставалове

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ





Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Накануне в городе Ишимбае установили бюст Герою России Александру Доставалову. В мероприятии принял участие главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин, заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов, родственники гвардии майора, кадеты.

Имя Александра Доставалова носит Башкирский кадетский корпус ПФО, поэтому бюст, воплощенный в бронзе, и постамент, выполненный из гранита, устанавливали на территории учебного заведения.

«Александр Васильевич для всех нас является примером самоотверженности, истинной любви к Родине. Наше Отечество всегда славилось боевыми традициями. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне в Башкортостане проводится масштабная работа по поддержке ныне живущих и сохранении памяти ушедших военнослужащих. Дань памяти Александру Доставалову отдается в рамках исполнения Указов Президента России по увековечиванию памяти погибших десантников печально известной 6-й роты»,- обращаясь к собравшимся, сказал Михаил Закомалдин.

Память Героя России почтили минутой молчания, а после возложили цветы к бюсту. Завершилось мероприятие торжественным маршем кадетов и возложением цветов к памятнику Александру Доставалову. Гости посетили музей Боевой и Трудовой Славы кадетского корпуса, познакомились с выставкой, организованной в честь Героя России, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

Уроженец города Уфы Александр Доставалов участвовал в первой и во второй чеченских войнах, в ожесточенных боях под Аргуном, Гудермесом, в Грозном. Героически погиб 1 марта 2000 года в составе 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье.