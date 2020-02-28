В переводчик Google Translate добавили татарский язык

База Google Translate пополнилась пятью языками — добавлены татарский язык, туркменский, уйгурский, одия и киньяруанда.

На добавленных впервые за четыре года пяти языках говорят миллионы людей во всем мире, сообщается в блоге компании.

Так как их непросто переводить стандартным способом, для пользователей добавлена поддержка вышеуказанных языков, а для татарского, уйгурского и руанда доступна еще и виртуальная клавиатура. По словам представителей компании, на каждом из языков можно осуществлять перевод и текстов, и сайтов.

В сумме теперь Google Translate знает 108 языков.