Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.60 ↑

EUR 71.64 ↓

28 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Тантана» приглашает на Масленицу

ОБЩЕСТВО

Розничная сеть АО «Башспирт» — «Тантана» приглашает уфимцев и гостей столицы вместе проводить зиму и отпраздновать Масленицу. Все выходные флагманские магазины компании под зажигательные танцы башкирских пчел встречают покупателей блинами и угощают медом.

28 февраля с 16 до 19 часов — в люксовом магазине «Тантана» на ул.Ленина, 31.

29 февраля с 13 до 16 часов по адресу 50 лет Октября, 7.

И в первый день весны, 1 марта с 13 до 16 часов — в «Тантане» на пр. Октября, 107А.

ИА «Башинформ»
Теги: Башспирт, Тантана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Стали известны самые криминальные города и районы Башкирии
В Башкортостане из крупных муниципалитетов наиболее сложная криминогенная ситуация сохраняется в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе, Сибае и Белорецке.
В Уфе одновременно провели две операции беременной женщине с пороком сердца
Пять часов длилась двойная операция в уфимском кардиоцентре. Случай уникальный. По словам главного врача Республиканского кардиологического диспансера, у
В Уфе частный пассажирский перевозчик снизил стоимость проезда
В Уфе на маршрутах частного пассажирского перевозчика снизилась стоимость проезда. Касается это только отдельной категории граждан - пенсионеров. Для них
Объем инвестиций в промышленные предприятия Башкирии вырос за год на 19,3%
Объём инвестиций в основной капитал в промышленных производствах Башкирии за 9 месяцев прошлого составил 69,1 млрд рублей. Это на 19,3% больше, чем в 20
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть