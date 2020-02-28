«Тантана» приглашает на Масленицу

Розничная сеть АО «Башспирт» — «Тантана» приглашает уфимцев и гостей столицы вместе проводить зиму и отпраздновать Масленицу. Все выходные флагманские магазины компании под зажигательные танцы башкирских пчел встречают покупателей блинами и угощают медом.

28 февраля с 16 до 19 часов — в люксовом магазине «Тантана» на ул.Ленина, 31.

29 февраля с 13 до 16 часов по адресу 50 лет Октября, 7.

И в первый день весны, 1 марта с 13 до 16 часов — в «Тантане» на пр. Октября, 107А.