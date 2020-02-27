Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных явлениях – о порывах ветра до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, с 27 по 28 февраля ожидается облачная погода. Ночью по республике пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. Днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,-4, днем 0,+5.

В Уфе в этот период прогнозируется облачная погода. Небольшой мокрый снег, переходящий в небольшой дождь со снегом. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3,+5.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.