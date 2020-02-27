Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

IV Республиканский конкурс среди активных общественных деятелей «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» — «Женщина — мать нации» подводит итоги. Финал конкурса состоится 4 марта в 12.00 в Уфе, в конгресс-холле «Торатау». Стало известно, что на финал конкурса «Женщина — мать нации» приедет 100-летняя ровесница республики — Саима Тикеева из Иглинского района.

Сегодня в агентстве «Башинформ» на пресс-конференции председатель Общества башкирских женщин, депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина и заместитель руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия», заместитель председателя Общества башкирских женщин Гульнара Киреева рассказали подробности о проекте.

В конкурсе приняли участие общественницы, активистки и инициативные женщины-профессионалы своего дела из районов и городов республики, а также жительницы регионов России и стран СНГ, где проживают башкиры.

По традиции конкурс проходит в два этапа — муниципальный и республиканский. В конкурсе предусмотрены 10 номинаций: «Женщина — мать», «Женщина – лидер», «Женщина — ученый», «Женщина — педагог», «Женщина — бизнес-леди», «Женщина — мастер», «Женщина — пример года», «Активная общественница старшего поколения», «Молодой общественный деятель», «Женщина в культуре».

На финале, посвящённом Международному женскому дню, в каждой из 10 номинаций наградят по три победительницы — наиболее ярких и активных общественниц в разных сферах жизнедеятельности. Награждать женщин и выступать перед ними с концертными номерами будут успешные мужчины и мастера искусств Башкортостана.

«С каждым годом у нас всё больше участников, в этом году поступило более 500 заявок, есть представители башкир соседних регионов — Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края — конкурс стал Открытым республиканским. Мы не ограничиваем ни в национальном, ни в конфессиональном плане. Большие делегации приедут практически из всех районов республики. Очень много активистов и партийного, и женского движения, которые в районах и городах возглавляют женсоветы, общества башкирских женщин», — рассказала Гульнур Кульсарина.

Конкурс проводит Общество башкирских женщин при поддержке ВПП «Единая Россия» и Дома дружбы народов РБ. В этом году мероприятие проводится на грант главы республики. Победительницы получат дипломы и призы от спонсоров — бытовую технику, текстиль, украшения, сертификаты. Также в этом году организаторы приготовили в подарок настенный календарь с фотографиями победительниц прошлых лет.

«Партия «Единая Россия» с самого начала является соорганизатором данного конкурса. Мы учредили свою номинацию «Женщина – лидер» для женщин, показавших себя в партийной, общественной работе, в политике, способными организаторами, целеустремленными лидерами. Эта номинация интересна как для партии, так и для самих женщин-общественников. Конкурс становится площадкой для открытия новых имен. У нас есть положительный пример — многодетная мама, которую мы награждали на II конкурсе «Женщина — мать нации» — она уже вышла с законодательной инициативой», — отметила Гульнара Киреева.

Больше всего претенденток в номинации «Активная общественница старшего поколения» и «Женщина — педагог», меньше всего в номинации «Женщина — ученый». Пользуется спросом номинация «Молодой общественный деятель», в которой могут принимать участие женщины до 30 лет. В основном это представители землячеств, молодежных общественных объединений, молодые депутаты, студентки. Самым молодым конкурсантом стала 18-летняя девушка.

В ходе финала конкурса нескольким женщинам будет вручена главная награда конкурса — медаль имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации». Вход свободный, всех участниц конкурса, даже не прошедших в финал, приглашают в качестве зрителей.