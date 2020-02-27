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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат Башкирии Руфина Шагапова считает актуальным введение смертной казни для педофилов

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Депутат Башкирии Руфина Шагапова считает актуальным введение смертной казни для педофилов Фото: ИА «Башинформ»

На очередном заседании Госсобрания Башкирии 27 февраля депутатами была заслушана информация руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Дениса Чернятьева по работе ведомства в 2019 году.

В своем докладе он озвучил статистические данные, касающиеся преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. По словам главы Следкома Башкирии, в 2019 году окончено расследованием 323 дела о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних, из которых 18 по убийствам, а 165 — против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

На эти цифры на своей странице в «Фейсбуке» отреагировала депутат Госсобрания Руфина Шагапова. По мнению парламентария, для педофилов пора вводить смертную казнь.

«За прошлый год произошло 165 преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Вопрос о введении смертной казни в отношении лиц, осуждённых за данное правонарушение, я считаю своевременным и актуальным», — написала Руфина Шагапова.

ИА «Башинформ»
Теги: депутаты, СКР по РБ
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