Память воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии увековечат знаменательным днем
Память воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии увековечат знаменательным днем Фото: Олег Яровиков
В Уфе 27 февраля на очередном заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона РБ «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан».
Проект разработан для увековечения памяти воинов 112-й Башкирской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени кавалерийской дивизии.
Согласно документу, предлагается установить 13 ноября памятным днем — Днем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (1941 год).