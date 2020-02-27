Память воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии увековечат знаменательным днем

В Уфе 27 февраля на очередном заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона РБ «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан».

ИА «Башинформ»

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