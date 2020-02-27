В Уфе завершили поиски Али Лялиной, пропавшей в День Святого Валентина
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» завершили поиски 37-летней Али Лялиной. Женщина вышла и дома в Уфе 14 февраля в День Святого Валентина и не давала о себе знать две недели.
Добровольцы сообщили, что Аля Лялина нашлась живой. Где все это время уфимка с серьезным заболеванием пропадала – пока неизвестно.
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