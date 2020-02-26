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В Башкирии выросло число предприимчивых женщин

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В конкурсе «Успех» организации «Деловые женщины» растет количество участниц из Башкирии. Об этом стало известно на прошедшей в ИА «Башинформ» пресс-конференции.

Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» проходит в течение года с целью повышения роли деловой, социально-активной женщины в жизни государства и общества, раскрытия потенциала женского участия в решении задач регионального развития.

Как сообщила исполнительный директор регионального отделения «Деловые женщины России», владелец семейного клуба «Любящие сердца» Аида Салимова, среднестатистически – 20-25 девушек республики доходят до финала конкурса ежегодно. В 2018 году – десять человек из Башкирии дошли до Всероссийского финала из более 60 участников по всей стране. По ее словам, в прошлые года проявили себя в конкурсе жительницы Кумертау, задействовавшие различные сферы деятельности.

Залия Ахунова, директор по развитию регионального отделения общественной организации «Деловые женщины России», диктор радио «Роксана»: «Приезжают из Аскинского района, из Ишимбая, Салавата. Хочется сотрудничать и с Оренбургом, с Челябинском, Татарстаном, Пензу пригласить. Истории успеха в конкурсе — это такие красивые истории, ведь они занимаются любимым делом. Женщины объединяются, встречаются на бизнес-ланчах, создают общие проекты, помогают друг другу».
Юбилейный XV Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» проводится уже в пятнадцатый раз и в республике, и в стране. Аида Салимова: «Если говорить об успехе, то для каждой женщины — он универсальный и уникальный, но направленность деловых женщин России на премию, на номинацию «Успех» связана с популяризацией женского предпринимательства, женского движения, активности женщин сегодня не только на региональной или российской арене, но и на мировой. Женщины могут показать свое лицо, имя, достижения, рассказать о себе, об успехах, тем самым доказать не только значимость свою, но и показать другим, что можно достигать успехов и реализовываться в любой сфере. Конкурс закладывает основу для дальнейшего движения. Показательно то, что женщины проявляют себя от сферы услуг до больших объемов в производстве. Женщины настолько многогранны, что могут реализовывать себя, помогая людям, занимаясь благотворительностью, организовывая большие крупные корпорации и возглавляя их».

Проект является благотворительным. По словам Аиды Салимовой в прошлом году силами участниц были организованы выезды детей на спектакли. «Целыми колоннами автомобилей в сопровождении, брали себе под опеку детей из интернатов и мы вместе со своими семьями посещали спектакль. Что можно сделать – мы пытаемся, даже забывается, что это — благотворительность».

Директор по связям с общественностью регионального отделения «Деловых женщин», редактор и владелец всероссийского журнала «Мамины истории» Элина Совалова отметила, что участницы приходят с необычными историями, которыми делятся «невзначай», из чего рождаются новые проекты.

«Ко мне приходят на фотосессии для конкурса каждый со своей историей. Я удивляюсь масштабности возрастного диапазона. Приходят женщины с четырьмя внуками, имеющие свой бизнес, и они до сих пор еще хотят двигаться вперед. Пока мы готовились к съемке и разговаривали с одной из участниц, выяснилось, что у нее свое производство по изготовлению косметики из меда-прополиса. Решили продвигать эту сферу в мастер-классах по косметике из натуральных компонентов. Это буквально произошло на дне съемок».

Победительницы конкурса отбираются по основным критериям — это личные качества, деловая репутация, финансовое влияние, социальная активность, гармония в семейных отношениях, организационные навыки и уровень мышления, умение создавать/работать в команде, способность генерировать новые идеи, адаптивность (умение соответствовать современным тенденциям и требованиям), оперативность реагирования на изменение рыночной ситуации, внешний имидж, внешняя привлекательность.

Номинации: «Лучшая организация, учреждение, предприятие России, возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая деловая женщина России — бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».

ИА «Башинформ»
Теги: конкурс, Деловые женщины, конкурс «Успех»
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