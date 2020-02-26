Фото: Валерий Шахов Публицист Шамиль Валеев: «Кем ты себя осознаешь, вопрос очень тонкий и личный» Фото: Валерий Шахов

Известный публицист Шамиль Валеев высказался на БСТ по поводу определения каждым из нас национальной идентичности. Он, в частности, сказал:

«В дорогом для меня и для многих жителей нашей республики Татарстане стало много высказываний, которые должны «помочь» нам тут определиться с национальной принадлежностью.

О судьбах жителей Башкортостана, о том, что у нас в голове, в душе, в родословной беспокоятся и через официальные издания, и через относительно независимые, и я бы даже сказал, через иностранные.

Как я понимаю, о нас, как обычно, вспомнили в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения, которая будет этой осенью.

В Татарстане по какой-то причине очень волнуются о том, чтобы побольше жителей Башкирии ответили на вопрос переписчика однозначно — «татарин».

С той стороны реки Ик всё чаще прилетает: «запишитесь в татары или тьфу на вас!». И ещё ходят страшные слухи, что по Башкирии ходит какой-то этнический спецназ и всех переделывает в башкиры.

Кем ты себя осознаешь, вопрос очень тонкий и личный. Когда о нём думаешь, иногда путается в голове, иногда муторно на душе, иногда наворачиваются в глазах слезы, иногда — стучит в висках. Иногда становится легко и радостно от долгожданной встречи через века.

«Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Так сказано в Конституции нашей страны. Я так понимаю, что статью 26 никто менять не собирается.

Я с удовольствием и волнением шаг за шагом разбираюсь со своей родословной через Башархив.РФ и Нацархив. За последние 3-4 года узнал о своих предках больше, чем за предыдущие сорок лет.

Мишарский пращур Габдразак, который приехал проповедовать из-под Мензелинска в Чекмагуш в XVIII-м веке. Башкир-припущенник Сююш, выходец из села Сарсаз-Такриман нынешнего Сармановского района Татарстана. Все сложно, как говорят ВКонтакте.

В семейном альбоме я нашел даже двух безымянных пока девушек, которые удивительным образом в 1940 году сочетали бархатный расшитый «камзул» и бархатный расшитый же калфак.

Башкирка-прабабушка Галима, прадед Файзрахман, у которого формальная самоидентификация менялась в течение жизни.

Думаю, у каждого, кто хоть немного разбирался в своей родословной, есть такие моменты, которые рушат грубые стереотипы из сталинского прошлого.

Мне, как и многим моим землякам, соплеменникам, не знаю, как назвать, не очень подходит выбор «или туда, или сюда». Я пытался определиться, у меня не получается. Под давлением это не делается.

Радий Хабиров, наш глава, которого поддерживает больше 80 процентов населения, тоже считает, что границу между башкиром и татарином вообще очень сложно провести.

Вчера на татарском «Татар-информе» я прочитал слово «хыянат», прозвучавшее из уст известного татарстанского политолога — глазам своим не поверил. Измена! Предательство. Складывается впечатление, будто речь идет о присяге Татарстану и татарстанской элите. Я, например, присягал только Российской Федерации.

В Татарстане много приятных, передовых моментов. Красиво. Богато. Современно. Есть один момент, в котором без якшырак булдырдык.

Так получилось, что здесь мы уже почти переболели национальными болячками, которые мешали жить и дружить. Этнократические перегибы 90-х и нулевых остались, как думается, в прошлом. Национальная политика — не главная из политик, лишь одна из многих. Далеко в тени ЖКХ, здравоохранения, промышленности, дорог.

Радикальных шовинистов здесь выводят из присутственных мест под белы рученьки, а самых упертых гоняют, как помойных котов.

У нас, к сожалению, нет больше нефтяного подспорья, а федеральные трансферты на большие федеральные объекты — лишь в планах. Живем скромно и на свои. Ещё и соседние республики обеспечиваем талантливой молодежью.

Нам тут особо некогда расширять кому-то глаза или массировать эпикантус, пришивать лисьи хвосты к тюбетейкам или отрывать хвостики у букв. «Работать бит надо!», как говаривал Муртаза Губайдуллович.

Конечно, приятно, что татарстанская интеллигенция, которая наполовину состоит из наших земляков, периодически беспокоится о нашей республике.

Но мы тут у себя как-нибудь узебез булдырарбыз».