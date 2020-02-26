Фото: ИА «Башинформ» Башкирия вошла в ТОП-5 регионов, где больше всего хотят стать депутатами Фото: ИА «Башинформ»

За сутки для участия во всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» поступило более восьми тысяч заявок. Лидируют Москва (17,2%), Свердловская область (7,9%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,1%) и Республика Башкортостан (4,9%).

Участники проекта представляют все регионы России, кроме Чукотского АО.

В отличие от конкурса управленцев «Лидеры России», в нынешнем состязании участники могут регистрироваться от любого региона России, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность.

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» — это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

По словам Сергея Кириенко,если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать»: «Окончательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей», — сформулировал один из принципов нового Конкурса Сергей Кириенко.

Если в Конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу.

В основном заявки поступают от мужчин — их 87,3%. Однако первым участником, который выполнил все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина.

Образование является одним из обязательных требований к участникам. Большинство из зарегистрированных конкурсантов имеют оконченное высшее образование (специалитет, магистратура) — 48,7%, также у многих конкурсантов дипломы бакалавров (16,8%) и два и более высших образований (16,7%). Кандидатов наук среди участников — 5,4%, докторов наук — 0,6%. Особого внимания заслуживает статистика по областям деятельности зарегистрированных конкурсантов, в Топ-5 отраслей, которые представляют участники, вошли строительство (8,2%), образование (6,7%), информационные технологии (5,4%), исполнительная власть (4,6%), транспорт и логистика (3,9%).

26 февраля в 18 часов по московскому времени на сайте конкурса откроется страница поддержки участников. Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18.00 по московскому времени).