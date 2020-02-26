Мэр Нефтекамска пошутил над «спрятанным» в лесу киоском с шаурмой

Фото: www.facebook.com/ratmir.mavliev



Фото: www.facebook.com/ratmir.mavliev

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о курьезном случае с ларьком по продаже шаурмы. По его словам, в окрестностях города, прямо в лесу местный житель нашел киоск, который раньше размещался на улице Ленина.

«Видимо, владелец спрятал ларёк «до лучших времен» или решил освоить новую территорию для развития бизнеса. Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму — у животных и птиц свои гастрономические предпочтения», — пошутил мэр города и рекомендовал своим подписчикам питаться правильно.

К посту он приложил фотографии, на которых видно, что ранее киоск с шаурмой стоял в городе, а потом «переехал» в лес.