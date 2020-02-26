Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.92 ↑

EUR 70.45 ↓

26 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Нефтекамска пошутил над «спрятанным» в лесу киоском с шаурмой

ОБЩЕСТВО
Фото: www.facebook.com/ratmir.mavliev

Фото: www.facebook.com/ratmir.mavliev

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о курьезном случае с ларьком по продаже шаурмы. По его словам, в окрестностях города, прямо в лесу местный житель нашел киоск, который раньше размещался на улице Ленина.

«Видимо, владелец спрятал ларёк «до лучших времен» или решил освоить новую территорию для развития бизнеса. Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму — у животных и птиц свои гастрономические предпочтения», — пошутил мэр города и рекомендовал своим подписчикам питаться правильно.

К посту он приложил фотографии, на которых видно, что ранее киоск с шаурмой стоял в городе, а потом «переехал» в лес.

ИА «Башинформ»
Теги: бизнес
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уроженцы Башкирии погибли в страшном ДТП под Усинском: нужна помощь неравнодушных
В Республике Коми около Усинска 24 февраля произошла страшная автоавария. По данным komiinform.ru, отец, мать, их сын и дочь возвращались домой с поездки
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Уфы в Анапу
С 5 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Уфа-Анапа. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и п
«Скинь 2400, получи 19200»: среди уфимцев в социальных сетях запустили флешмоб на деньги
Среди уфимцев и жителей Башкирии в социальных сетях набирает популярность финансовый флешмоб. Пользователям предлагают скинуть на карту человека 2400 руб
В Башкирии из реки Белой извлекли тело мужчины
В Башкирии на прошедшей неделе произошло одно смертельное происшествие на воде. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 25 февраля сообщил пр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть