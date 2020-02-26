В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга»
В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга» Фото: стоп-кадр видео ИА "Башинформ"
В Уфе до сих пор встречаются водители маршруток, которые не хотят принимать безналичный расчет за проезд. В редакцию агентства «Башинформ» прислали видеодоказательство. 24 февраля водитель автобуса частного перевозчика, следующего по маршруту №298, сказал пассажирке, что он не обязан иметь терминал и в его автобусе проезд оплачивается только наличными.
— Частный автобус имеет право выходить на маршрут без терминала. Будут штрафовать с 1 июля, если попадешься, — объяснил водитель.
— А если у меня нет денег, и я хочу оплатить картой «Алга»? – задала вопрос пассажирка.
— Зачем сели-то? – коротко парировал шофер. – Оставляйте, придете, заберете, деньги принесете.
— Что оставлять? – удивленно спрашивает уфимка.
— Карту оставляйте.
— Ага, еще чего?! – протестует девушка.
— А что, я вас просто так должен возить? – не унимается водитель.
— Так я говорю, что по карте «Алга» хочу заплатить.
— Я не хочу по карте возить.