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В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ИА "Башинформ"

В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга» Фото: стоп-кадр видео ИА "Башинформ"

В Уфе до сих пор встречаются водители маршруток, которые не хотят принимать безналичный расчет за проезд. В редакцию агентства «Башинформ» прислали видеодоказательство. 24 февраля водитель автобуса частного перевозчика, следующего по маршруту №298, сказал пассажирке, что он не обязан иметь терминал и в его автобусе проезд оплачивается только наличными.

— Частный автобус имеет право выходить на маршрут без терминала. Будут штрафовать с 1 июля, если попадешься, — объяснил водитель.

— А если у меня нет денег, и я хочу оплатить картой «Алга»? – задала вопрос пассажирка.

— Зачем сели-то? – коротко парировал шофер. – Оставляйте, придете, заберете, деньги принесете.

— Что оставлять? – удивленно спрашивает уфимка.

— Карту оставляйте.

— Ага, еще чего?! – протестует девушка.

— А что, я вас просто так должен возить? – не унимается водитель.

— Так я говорю, что по карте «Алга» хочу заплатить.

— Я не хочу по карте возить.

ИА «Башинформ»
Теги: пассажирские перевозки, карта Алга, маршрутки
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