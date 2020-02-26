В Уфе напишут диктант на немецком языке
В Уфе, в Доме дружбы народов Башкирии пройдет диктант на немецком языке.
Он состоится по инициативе общественных организаций российских немцев в рамках восьмой Всероссийской открытой акции Tolles Diktat.
К участию приглашаются все желающие. Начало в 18.30.
Организатором диктанта в Уфе является Нелли Артес, заместитель председателя по международной работе Немецкого молодежного объединения Jugendring, руководитель немецкого молодежного клуба Immer fit.
В 2019 году в акции приняли участие 34 тысячи человек из 76 регионов России. Оценку «отлично» получили 7647 знатоков немецкого языка.