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В Уфе напишут диктант на немецком языке

ОБЩЕСТВО

В Уфе, в Доме дружбы народов Башкирии пройдет диктант на немецком языке.

Он состоится по инициативе общественных организаций российских немцев в рамках восьмой Всероссийской открытой акции Tolles Diktat.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 18.30.

Организатором диктанта в Уфе является Нелли Артес, заместитель председателя по международной работе Немецкого молодежного объединения Jugendring, руководитель немецкого молодежного клуба Immer fit.

В 2019 году в акции приняли участие 34 тысячи человек из 76 регионов России. Оценку «отлично» получили 7647 знатоков немецкого языка.

ИА «Башинформ»
Теги: немецкий язык
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