В Уфе напишут диктант на немецком языке

В 2019 году в акции приняли участие 34 тысячи человек из 76 регионов России. Оценку «отлично» получили 7647 знатоков немецкого языка.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 18.30.

Он состоится по инициативе общественных организаций российских немцев в рамках восьмой Всероссийской открытой акции Tolles Diktat.

В Уфе, в Доме дружбы народов Башкирии пройдет диктант на немецком языке.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях