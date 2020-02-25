Фото: соцсети В Чишмах пропал 11-летний мальчик, полиция и волонтеры собираются на поиски Фото: соцсети

В Чишмах пропал 11-летний Артур Сахибгареев. Мальчик ушел из дома сегодня, 25 февраля, около 14 часов — на это время у него было занятие в спортивной секции по каратэ. Домой он не вернулся. Полиция приступила к поиску, также откликнулись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Помогать им собираются и родители школьников.

Есть сведения, что мальчик оставил родителям записку и забрал из своей копилки деньги — около 20 тыс. руб..Телефон он оставил дома.

Приметы: рост 155-160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие. На правой щеке белое пигментное пятно 2х1 см. Речь свободная.

Ребенок был одет в черно-серую куртку, серую шапку с надписью, спортивные штаны с белыми лампасами, черная обувь с красными шнурками.

Знающих о местонахождении мальчика просят сообщить в полицию по телефонам 02, с мобильных – 020.