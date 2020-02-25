Как Башкирские конники громили фашистов, показывая образцы беспримерного героизма

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

Фашисты бросали вооружение и бежали, но лихие башкирские конники всюду настигали их. Батальонный комиссар Действующей армии рассказал, как башкирские воины показывали образцы беспримерного героизма и отваги. Об этом рассказали в газете «Красная Башкирия» от 3 февраля 1943 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

С первых дней Великой Отечественной войны лучшие сыны башкирского народа добровольно пошли на фронт, чтобы бороться против фашистских захватчиков. По примеру своих предков, башкирский народ с разрешения Госкомитета Обороны СССР сформировал кавалерийскую дивизию, послав в это соединение своих лучших сынов. Каждого бойца тщательно проверяли, достоин ли он быть в рядах башкирской конницы. Республика обеспечила дивизию снаряжением, одела и обула каждого бойца. В полной боевой готовности дивизия вошла в состав Действующей армии.

«Победоносные бои последнего времени отмечены массовым героизмом бойцов, командиров и политработников Башкавдивизии, — сообщил газете батальонный комиссар Действующей армии М. Назыров. — Враг испытывает сокрушительную силу башкирского клинка и штыка. Немало фрицев потеряли свои головы от острых сабель башкирских конников. Враг бросает технику, вооружение и бежит, но лихой башкирский наездник всюду и везде его настигает».

Так, часть под командованием Тагира Кусимова вела бой за освобождение населенного пункта В. Враг сосредоточил здесь большие силы и превратил пункт в сильно укрепленный узел сопротивления. Но часть Кусимова выбила противника из этого пункта, захватив при этом много оружия и продовольствия. После этого враг попытался закрепиться на высотах у деревни. Но бойцы под командованием Кусимова, уничтожив танки противника, выбили немецко-фашистские войска с высоты, обратив фрицев в бегство. Фашисты несколько раз бросались в контратаки, но храбрые башкирские воины отбили атаки врага с тяжелыми для него потерями.

Однажды командир сабельного взвода лейтенант Карим Нарбеков, выполняя задание командования, со своим разъездом пробрался в глубь обороны противника, продолжают в газете. Достав ценные сведения, Нарбеков обнаружил немецкую танковую колонну. Враг, заметив разъезд, открыл огонь, но Нарбеков умелым маневром сумел скрыться из поля зрения. Затем он встретил 15 вражеских автоматчиков. Нарбеков завязал с ними неравный бой и уничтожил 9 автоматчиков. Остальные набросились на Нарбекова, но советский воин, несмотря на ранение, сумел уничтожить гранатой и остальных.

На одном из участков передовой станковый пулемет врага мешал продвижению нашей части. Красноармеец Давлетша Сагимбаев, рискуя жизнью, подполз к пулемету и двумя гранатами уничтожил его вместе с расчетом. Дорога для нашей части была открыта.

Башкирские конники также успешно громили вражеские танки. Так, красноармеец Гали Юсупов из Баймакского района противотанковым ружьем отбил атаку врага: один танк подбил, а остальные обратил в бегство. Красноармеец Шакир Нафиков, прокравшись с фланга, уничтожил вражеский станковый пулемет, который преграждал путь нашей части.

Героически били врага наши артиллеристы и минометчики. 20-летний наводчик минометного расчета сержант Ахтям Кашапов в одном из боев уничтожил 6 автомашин с немецкой пехотой и прямой наводкой открыл смертоносный огонь по отступающему врагу. На следующий день гитлеровцы пошли в атаку, стремясь вернуть оставленную деревню. Кашапов своим минометом рассеял и уничтожил множество вражеских солдат. В том же бою красноармеец Фахрислам Узянбаев из деревни Гумерово Баймакского района уничтожил вражеские автомашины с войсками.

Командир орудия Ярулла Бакиров из Мечетлинского района уничтожил из пулемета 40 румынских и немецких солдат. В этом бою верный сын башкирского народа погиб смертью храбрых.

На передовой линии фронта башкирская конница являлась грозой для немецких оккупантов. Так, на одном из участков фронта противник, стянув мотомеханизированную пехоту, танки и авиацию, хотел прорвать нашу оборону и форсированным маршем двигаться дальше. «Черной тучей шли враги на западный берег реки Н. Пьяные немцы скапливались для психической атаки, — рассказывают в издании. — Но конники не дрогнули. Они решили поближе подпустить противника, а потом бить его в упор без промаха». Исключительную храбрость и стойкость показали бойцы части майора Нафикова, которые три дня и три ночи атаковали намного превосходящего по силам противника. Здесь нашли себе могилу более 500 немецких фашистов. «В этом же бою бойцы части майора Кусимова трижды переходили в контратаку и рукопашные схватки и каждый раз противник отбрасывался назад с большими для него потерями».

В ночь с 9 на 10 июля 1942 года башкирская конница получила серьезное задание – выбить немцев из двух населенных пунктов, в которых засело около трех батальонов противника, до 50 танков, рассказывает комиссар Назыров. Стягивая в этом направлении силы, немцы готовили решительный удар по нашей обороне. Но осуществить свой замысел фашистам не удалось. Конники нанесли им неожиданный удар. Несмотря на темную ночь, они пошли в наступление. Вокруг деревни во ржи засело несколько тысяч фашистов. Противник открыл огонь из минометов, заработали пулеметы. Несмотря на ураганный огонь, наши конники, отбрасывая противника с криком: «Ура, за Родину!», ворвались в населенные пункты. Немцы настолько были ошеломлены этим неожиданным ударом, что оставили орудия, пулеметы и другие трофеи.

Среди отличившихся был и отважный командир, старший лейтенант Чиригулов, который со своим эскадроном оборонял главные подходы, где враг неоднократно пытался прервать линию обороны, но каждый раз отбрасывался обратно. Однажды противник незаметно ударил с фланга и ворвался в деревню. Не растерялся старший лейтенант Чиригулов. Завязался рукопашный бой, в котором было убито более 100 фашистов.

Самоотверженно боролся с фашистами молодой, энергичный командир, младший лейтенант Шафиков. Когда перед ним на расстоянии 500-600 метров оказался противник, он выкатил свое орудие и прямой наводкой в упор начал бить немцев, заставив их беспорядочно бежать обратно.

Красноармеец-наводчик полковой батареи Якупов только за один бой уничтожил до 400 фашистских солдат и офицеров. Во время наступления наших частей в одном из населенных пунктов фашисты из окон дома вели ураганный пулеметный огонь и не давали продвигаться нашим. Якупов прямой наводкой уничтожил эту огневую точку противника.

Необыкновенной храбростью прославился и сержант Гайфулла Иргизов. Гранатой он уничтожил целую минометную батарею, убил немецкого майора, 12 солдат и захватил 8 лошадей со снаряжением. А красноармеец Гарипов во время контратаки, выбрав удачное место, из своего ручного пулемета уничтожил более 100 гитлеровцев, говорится в публикации.

Воинов Башкавдивизии воодушевляли на подвиги успехи трудящихся родной республики, которые давали сверхплановую продукцию фронту. Новый боевой энтузиазм вызвал благородный почин колхозников Башкирии, собравших из личных сбережений свыше 100 миллионов рублей на строительство эскадрилий самолетов-истребителей. Особо кавалеристы благодарили башкирских колхозников за выносливых, стойких, лихих коней, предоставленных дивизии.

«Бои продолжаются с неослабевающей силой, и с каждым днем конники Башкирии показывают новые примеры отваги и мужества в борьбе с кровавыми немецкими захватчиками», — сообщил в газете 30 сентября 1942 года батальонный комиссар Назыров.

В годы Великой Отечественной войны 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова одержала победы на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Башкавдивизия также участвовала в Черниговско-Припятской операции, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. Из них 78 — Герои Советского Союза.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.