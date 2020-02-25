Башкирия в федеральных СМИ: На концерте Face в Лондоне; готова ли «Уфа» к новому лимиту

В Госдуме запланировали рассмотреть законопроект о «народном бюджете». Тем временем в Башкирии работает уже пять моделей «народного бюджета».

Как за счет бюджета охладить молоко? Ответ на этот вопрос в публикации «Российской газеты», в которой говорится, что «в марте Госдума запланировала рассмотреть законопроект о "народном бюджете". Это когда на проект, придуманный и одобренный жителями города, поселка, деревни, дают деньги региональный и муниципальный бюджеты, добавляет бизнес и сами люди. И тогда асфальтом покрывают пешеходные дорожки, ремонтируют школы, фонтаны, набережные и даже развивают сельскую кооперацию». Отмечается, что новый закон должен ввести единые требования для «народных бюджетов». «РГ» разузнала, как это делается сегодня. К примеру, в Пензе каждый избирательный округ получает из городского бюджета по 2 млн рублей в год на «народные проекты». В Якутии добавлять деньги на реализацию таких проектов обязаны муниципальные бюджеты — по 5%. «А в Башкирии работает уже пять моделей "народного бюджета", — рассказывают в издании. — Одна из них — Программа поддержки местных инициатив. Источниками финансирования являются субсидии из республиканского бюджета — с 2019 года это 500 млн рублей, средства местных бюджетов (для села или района – 5% от суммы субсидии и не менее 15% — для городов). Население вносит не менее 10% от суммы республиканской субсидии, столько же составляют спонсорские средства». В газете отмечают, что есть в Башкирии и уникальный «народный бюджет», на средства которого развивается сельхозкооперация. «Сельчане предлагают проекты, на одобренные — из республиканского бюджета дают гранты. Плюс собственные средства инициативных групп. В основном — это молочные хозяйства. Потому и проекты чаще всего связаны со сбором, хранением, перевозкой, очисткой и охлаждением молока для дальнейшей переработки», — сообщили в газете.

Засахарились? В России закрываются сахарные заводы, пишут «Ведомости». Так, по данным издания, Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области не будут работать в сезоне 2020-2021 года из-за низких цен на сахар. Цена снизилась в 1,5 раза, уточняет газета со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина. Как отмечает издание, «группы "Агро-инвест" и "Продимекс", в которые входят Нурлатский и Мелеузовский заводы, ранее сообщали о планах приостановить производство сахара на своих предприятиях. Согласно данным Союзроссахара, все три завода переработали в сезоне 2019-2020 годах около 1 млн тонн сахарной свеклы. По словам Бодина, в сезоне 2016-2017 годов производство сахара в стране превысило внутреннее потребление. Произведенный сахар не был распродан, в связи с чем образовались излишки, это обрушило внутренние цены на продукт. А низкие цены на сахар не позволяют поддерживать нужный уровень рентабельности заводов, поясняют «Ведомости».

Сам себе тренер. В России 14 млн человек самостоятельно занимаются спортом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Оказалось, что больше всего самостоятельно занимающихся спортом дома, во дворах и парках в Москве — 758,5 тыс., Башкирии — 572,9 тыс. и Московской области — 502,7 тыс. человек. Замыкают эту пятерку — Свердловская область (477,2 тыс.) и Татарстан (473,8 тыс.).

Приток покупателей может привести к росту цен на «вторичку», предполагают в «Коммерсанте». В издании говорится, что «несмотря на сохранение стабильной стоимости вторичного жилья, уже с марта на рынке может начаться активный рост цен. Возможность поднять ставки собственникам даст приток покупателей, стимулируемых подорожанием вторичного жилья и снижением ключевой ставки, на фоне которого оказывается выгодней купить квартиру, чем держать деньги в банке», поясняется в материале. Сообщается, что средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках в феврале составила 73,16 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,8% дороже, чем в январе, и на 5,3% превосходит значение февраля прошлого года. При этом «небольшое снижение цен в феврале, согласно расчетам «Авито Недвижимость», отмечалось в Уфе, — сообщает издание, — сейчас вторичное жилье в городе экспонируется в среднем по цене 67,8 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,18% ниже аналогичного показателя прошлого года», уточняется в сообщении.

В пилоте по электронным родовым сертификатам. Газета «АиФ-Москва» информировала, что в этом году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования начнут пилотный проект по введению электронных родовых сертификатов в восьми российских регионах. Эксперимент проведут в Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении и отмечается, что затем электронные сертификаты начнут внедрять во всех российских регионах. Как поясняется, переход на электронные сертификаты позволит исключить участие будущей матери в бюрократических процессах. Ранее женщине приходилось предоставлять бумажный родовой сертификат в различные медучреждения, теперь она «просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг».

Уфа мужественная. Рейтинг самых мужественных городов России возглавила Москва, следует из данных исследования портала «ТурСтат». Портал провел исследование, узнав мнение более 5 тыс. пользователей на тему: в каком городе России и СНГ «самые мужественные мужчины», передает газета «Взгляд». В «мужественную» десятку вошли также Екатеринбург (11% проголосовавших), Минск (10%), Ростов-на-Дону (9%), Краснодар (8%), Челябинск (6%), Санкт-Петербург (5%), Казань и Уфа (по 4%) и Нур-Султан (3%), информировала деловая газета.

Это было на концерте Face в Лондоне. ТАСС узнал, что младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену к российскому рэперу Face на его концерте в Лондоне. Видео, на котором он танцует и подпевает рэп-исполнителю из Уфы, вызвало бурные обсуждения в СМИ и соцсетях, в том числе и потому, что Порошенко-младший веселился в шестую годовщину трагических событий на "майдане", пишут в агентстве. «На лондонском видео Михаила Порошенко видно, как он выходит в ходе концерта рэпера к нему на сцену и поет строчки из его песни "Я как Гоша Рубчинский"», — передает ТАСС. После этого один из депутатов Верховной рады Украины написал: «Предлагаю отправить на "Евровидение" Мишу Порошенко. От России».

Выстрел в голову. Тем временем правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, совершенного 23 февраля в Уфе. Как стало известно РЕН ТВ, в праздничный день «злоумышленник выстрелил в голову безработному мужчине. Пуля попала в глаз пострадавшему». В сюжете отмечается, что «из-за тяжелого ранения он может лишиться зрения. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято».

Кто из клубов РПЛ готов к новому лимиту? РИА Новости﻿ сообщает, что «со следующего лета в Российской премьер-лиге изменится лимит на легионеров – в заявку на сезон можно будет включить только 8 иностранцев. Зимнее трансферное окно стало последним шансом избавиться от лишних футболистов из-за рубежа». Оценивая, «кто из российских клубов уже готов к новому лимиту, а кому придется устраивать лихорадочную распродажу летом», агентство передает, что, в частности, в ФК «Уфа» «осталось 8 легионеров: защитники — Боян Йокич (Словения, контракт до 30.06.2020), Йонуц Неделчару (Румыния, 30.06.2021), Джемал Табидзе (Грузия, 30.06.2022), полузащитники — Кэтэлин Карп (Молдова, 30.06.2022), Оливье Тилль (Люксембург, 30.06.2022), Остон Урунов (Узбекистан, 30.06.2024), нападающие — Ловро Бизяк (Словения, 30.06.2022), Андрес Вомбергар (Словения, 30.06.2022)». При этом «второе трансферное окно подряд слухи отправляют Йонуца Неделчару в итальянские клубы, но румынский защитник снова никуда не перешел», продолжают в издании и отмечают, что «положение "Уфы" в плане лимита настолько уверенное, что команда из Башкирии позволила пригласить себе еще одного легионера – узбекского полузащитника Остона Урунова». При этом летом «закончится контракт у Йокича. Также высока вероятность, что Неделчару все-таки сменит клуб», предположили в РИА Новости.