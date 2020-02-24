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Китай разработал вакцину против коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Китай разработал вакцину против коронавируса Фото: Андрей Старостин

В Китае разработана вакцина, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19, сообщают «Известия».

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — заявил в понедельник посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Кроме того, врачи успешно применяют китайские лекарства, которые не дают осложнений после применения. Также эффективным оказался советский препарат, применяющийся в борьбе с малярией.

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают около 2 тысяч.

Смертность от коронавируса COVID-19 снизилась и сейчас составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось его распространение, и 0,55% в других китайских провинциях.

Ранее в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Препарат был известен как «Фавипиравир» или «Авиган». Еще одно лекарство — «Фавэйлавэй» — одобрено для продажи.

Кроме того, было объявлено о создании экспресс-теста, с помощью которого диагностика коронавируса занимает всего 15 минут.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга».

По прогнозам ВОЗ, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, вакцина
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