Фото: Олег Яровиков В Башкирии начали праздновать Масленицу-2020: в какой день и к кому идти на блины Фото: Олег Яровиков

Для православных жителей Башкирии и других регионов с сегодняшнего дня началась масленичная неделя.

Масленица — последняя неделя перед Великим постом. Проводы русской зимы пройдут в этом году 1 марта – ровно в тот самый день, когда начнется календарная весна.

С сегодняшнего дня самым главным блюдом на любом столе в течение ближайших семи дней будут блины. Более того, по старорусским традициям у каждого «блинного» дня свое предназначение и проводить его нужно по-своему.

Понедельник — встреча Масленицы. В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. Было принято ходить в гости к родным. Разумеется, не с пустыми руками.

Вторник — заигрыш. В этот день проходили смотрины невест. Девушки приглашали парней кататься с гор и звали в гости поесть блинов.

Среда — лакомка, тещины блины. В этот день тещи приглашали своих зятьев на блины.

Четверг — разгул, широкий четверг.

Пятница — тещины вечера. Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу наоборот.

Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашала родных к себе и угощала их блинами.

Воскресенье считалось прощеным днем. Накануне Великого поста люди просили прощение друг у друга. В финале праздника также сжигали чучело, а иногда еще старые вещи.

К примеру в Уфе, масленичные гуляния пройдут 29 февраля и 1 марта на всех районах башкирской столицы.

Масленица — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. Соответственно, в этом году православная Пасха будет отмечаться 19 апреля.

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека. Ее радостно встречали как сельчане, так и жители столицы, больших губернских и малых уездных городов России.