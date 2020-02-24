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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Какая погода будет в Башкирии в начале недели

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Какая погода будет в Башкирии в начале недели Фото: Валерий Шахов

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, сегодня днем в регионе ожидается снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.

25 февраля в Башкирии прогнозируется небольшой мокрый снег, ночью местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 1-6 градусов, днем — от минус 2 до 3 градусов тепла.

26 февраля в регионе ожидается ночью мокрый снег, днем небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на западный умеренный. Местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью и днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: прогноз погоды
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