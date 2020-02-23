В Башкирии посетители торгового центра устроили давку из-за розыгрыша автомобиля - видео

Посетители торгового центра «Арбат» в Стерлитамаке сегодня устроили давку. В честь своего седьмого дня рождения ТЦ устроил розыгрыш отечественного автомобиля «Лада Веста». Получить заветный приз хотелось многим.

По словам очевидцев, столпотворение возникло уже на входе в здание. В холле торгового центра открывалась более эпизодичная картина. Люди пытались попасть внутрь для того, чтобы получить заветный номер для лотереи.

К счастью, все обошлось без пострадавших.