Фото: Валерий Шахов Жителей Башкирии предупредили о надвигающемся сильном ветре Фото: Валерий Шахов

Уже сегодня вечером в Башкирию придет непогода. Об этом предупреждает МЧС республики со ссылкой на специалистов Башгидрометцентра. Предупреждение будет действовать сутки.

В частности, в республике будет хозяйничать сильный ветер с порывами до 17-20 м/с.

«Ночью небольшой снег, местами до умеренного. Днем снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем +2,-3°», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В столице столбики термометров ночью будут колебаться от -6 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до 0°.