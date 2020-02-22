Фото: соцсети Пост Радия Хабирова о дружбе с главой Татарстана бьет рекорд популярности в соцсетях Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях фотографии с главой соседней Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В субботу, 22 февраля в городе Тольятти (Самарская область) они вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов округа приняли участие в авторалли на кубок Приволжского федерального округа.

Радий Хабиров сделал подпись к опубликованным совместным фото на родном языке: «Күршеләр. Дуҫтар. Тик шулай!». Пользователи соцсетей тут же дали ее перевод: «Соседи. Друзья. Только так!». Пост вызвал очень большой интерес у интернет-аудитории. В соцсети «ВКонтакте» фото глав двух республик всего за три часа с момента размещения набрали более 50 тысяч просмотров, свыше 2 тысяч лайков и 150 комментариев.

Большинство комментаторов пишет о дружбе и родственной связи двух соседних национальных регионов, между которыми есть как здоровая конкуренция в целом ряде вопросов, так и тесное многовековое культурно-деловое сотрудничество.