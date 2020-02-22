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22 февраля Суббота

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Весна может прийти в Башкирию уже в феврале

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Весна может прийти в Башкирию уже в феврале Фото: автор

По данным портала gismeteo.ru, начиная с 25 февраля, в Башкирии установится устойчивая дневная положительная температура. Во вторник в Уфе воздух днем прогреется до +2 градусов Цельсия, а в пятницу, 28 февраля – до +4, при том что ночью на улице будет ноль. Такой температурный фон в конце календарной зимы примерно на 10-12 градусов выше климатической нормы, из-за чего весна может прийти в наш регион примерно на месяц раньше обычных сроков.

В этом году зима в Башкирии, как и на большей части страны, выдалась теплой, а временами — аномально теплой. В декабре температурный фон был на 4 градуса выше средних многолетних значений, в январе – более чем на 9. В феврале из-за проникновения в республику холодного воздуха Арктики температура понизилась, но все равно превышение над уровнем средних значений составило около 6 градусов.

Такие погодные аномалии несут значительные угрозы для зеленых насаждений и сельского хозяйства нашего региона. Ранее развитие растений, распускание листьев и начало цветения, делает их крайне уязвимыми для нередких в Башкирии весенних заморозков. Низкие температуры могут привести к гибели значительной части посевов, болезням и существенному снижению урожаев плодовых деревьев.

Сергей Николаев
Теги: погода, весна
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