В благовещенском кванториуме учится 400 человек

Благовещенский «Кванториум – СИБУР» подвел итоги прошлого года и поделился ближайшими планами.

Открытый два года назад, благовещенский «Кванториум» сегодня предоставляет возможность заниматься 400 учащимся в объединениях по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. В Кванториуме реализуются дополнительные общеобразовательные программы: «Хай-тек», «Основы получения и производства полимеров и пластмасс», «Город профессий», «Прикладная химия», «Математика», «Квантошахматы», «Медиатехнологии», «Промышленная экология».

На площадках кванториума школьники осваивают инженерное прототипирование, лазерные и аддитивные технологии, изучают материалы на микро- и нано-уровнях, занимаются моделированием и решением реальных производственных задач в области нефтехимии.

Для детей в кванториуме вообще много всего интересного. Это мультимедийное пространство с виртуальной библиотекой, 3D-кинотеатром и аттракционом дополненной реальности. Открыт «Город профессий», состоящий из трех направлений: «Строительство завода», «Лаборатория» и «Зелёная зона».

Кванторианцы с помощью наставников разрабатывают реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, учатся работать в команде и применять полученные знания на практике. Результатами проектной деятельности являются участие и достижения ребят в конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного уровней: «Росток», «Большие вызовы», «Реактор».

В прошедшем году учащиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе «ЮниКвант», за победу в котором получили путевки в ВДЦ «Океан» на образовательную программу «Школа исследователей и изобретателей» и вошли в число двухсот одаренных ребят, которым выпала отличная возможность провести каникулы интересно и познавательно.

В сентябре 2019 года учащиеся, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, приняли участие в специальной программе «Гранты СИБУРа» в Образовательном центре «Сириус». Образовательная программа направлена на поддержку одаренных детей из разных уголков России, достигших успехов в направлениях химии и инжиниринга, и их социально-профессиональный рост.

По итогам заочного этапа Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада» – 2019 команда «Firefly» Кванториума вышла в финал, представив на заочном этапе выполненное задание по треку «Low cost high-tech».

На базе детского технопарка была основана команда волонтёров, которая в течение года проводила акции по оказанию помощи населению.

В октябре-декабре прошлого года структурным подразделением «Кванториум Башкортостана-СИБУР» был проведен V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Башкортостан – 2019 по компетенции «Охрана окружающей среды», в котором приняли участие представили колледжей со всей республики. Победителем чемпионата по данной компетенции стал воспитанник благовещенского технопарка «Кванториум».

В течение 2019 года Детским образовательным технопарком и структурным подразделением «Кванториум Башкортостана-СИБУР» были получены и реализованы гранты на проведение ежегодного велофестиваля «БЛАГОbike» и летней инженерной школы «Придумывать и создавать», которые поддерживает благовещенское предприятие СИБУРа АО «Полиэф».