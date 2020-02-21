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В Уфе внесены изменения в организации дорожного движения на территории Сипайлово

ОБЩЕСТВО

В Уфе внесены изменения в организации дорожного движения на территории Сипайлово. Они затронут перекрестки ул. М. Жукова и Ю. Гагарина, М. Жукова и Б. Бикбая, а также М. Жукова и Новоженова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, причина заключается в образовании заторов на дорогах микрорайона в утренние и вечерние часы.

«Изменения предусматривают запрет поворота с ул. М. Жукова налево по направлению выезда на ул. Сипайловскую, на пересечениях с ул. Гагарина (вблизи домов № 1/3 и 28), Бикбая, Новоженова», — сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Олег Шустиков.

Помимо этого, будет произведена регулировка длительности работы светофоров на пересечениях улиц Жукова и Бикбая, и установка дорожных знаков на ул. Жукова и Гагарина, запрещающих парковку в ночное время.

ИА «Башинформ»
Теги: дорожное движение
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