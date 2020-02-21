Фото: https://vk.com/radiyhabirov Чем болеют в Башкирии; «нечисть» вокруг башкирского флота; отобрали «Ауди» - итоги недели Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров вспомнил молодость, возмутился поездками чиновников за рубеж и пригрозил забрать телефоны; как заведующая интернатом похищала деньги у сирот; башкирская школьница пожаловалась на жестокость родителей; за что арестовали начальника управления МЧС, а у муниципального служащего отобрали Audi Q7. О главных событиях недели – в материале агентства «Башинформ».

Боялись гласности и остались без премии

В Башкирии за время акции «Стоп, суррогат» на горячую линию поступило 1534 обращения, изъято 2307 единиц контрафактного алкоголя. 30 гражданам, сообщившим о местах его продажи, выплачено по 2000 рублей. При этом некоторые боялись гласности и отправляли сообщения анонимно, поэтому премию не получили, рассказал «Башинформ». По словам куратора проекта, большинство продавцов суррогата, узнав об акции, прекратили торговлю, чтобы не попасться. Информацию о производителях и продавцах суррогата можно сообщить на stopsurogat@mail.ru и по телефону +7 (347) 218-09-87.

Всю «нечисть» вокруг башкирского флота прогнали

Об этом 20 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время посещения уфимского Судоремонтно-судостроительного завода. Он осмотрел предприятие и поднялся на борт ремонтируемого теплохода «Чайка». 1 мая корабль должен открыть летнюю навигацию, его пассажирами станут ветераны речного флота, планируются речные прогулки для семей ветеранов ВОВ. Как отмечает «Башинформ», «Чайка», рассчитанная на 150 пассажиров, станет самым крупным башкирским судном в навигации 2020 года. По словам Хабирова, республика не бросит речной флот, на повестке – возвращение в собственность пароходства теплоходов «Башкортостан» и «Мулланур Вахитов». «Восстанавливать речное хозяйство будем осторожно, шаг за шагом, без спешки. Главное, что всю ту «нечисть», которая суетилась вокруг нашего флота, мы прогнали. Возбуждены уголовные дела», – отметил глава.

Садовые участки под Стерлитамаком вернули муниципалитету

Суд вернул в собственность сельсоветов Стерлитамакского района 65 садовых участков у деревни Веденовка в 25 км от Стерлитамака. Как рассказал «Башинформ», владельцы заплатили за эти участки от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Они покупали землю у людей, связанных с фирмой «Агропарк». По иску прокуратуры суд признал эти сделки незаконными. Верховный суд поддержал постановление городского суда. Теперь стоимость участков придется вернуть покупателям, землю — муниципалитету.

Интереснее, когда на фестивале не только концерты

18-20 февраля в Уфе проходил III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Открылся он 15 февраля в Екатеринбурге. После Уфы события фестиваля переместились в Казань, а завершится он 26 февраля в Москве. Накануне мероприятия Ильдар Абдразаков в интервью «Башинформу» рассказал: «Мне кажется, так интереснее, чтобы на фестивале были не только концерты». В рамках фестиваля в Уфе состоялись камерный концерт молодых исполнителей и два вечера оперы «Аттила» Дж. Верди — премьера прошлого сезона, режиссерский дебют Ильдара Абдразакова. В постановке приняли участие звезды оперы, солисты исполняли арии на бис. Перед началом спектакля министр культуры наградила Ильдара Абдразакова медалью к 100-летию республики, на что певец ответил «Служу Башкортостану!». После окончания оперы Ильдар Абдразаков в знак благодарности символически коснулся рукой родной сцены. 13 марта Башопера покажет «Аттилу» в Большом театре в Москве.

Одно из самых чистых воспоминаний молодости Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров во время учебы в БашГУ работал в студенческих отрядах. Он строил железнодорожную ветку в Кумертау, крыл крышу школы в Нефтекамске, копал траншеи для коммуникаций завода «Башсельмаш», также был в составе студотряда в ГДР. Этими воспоминаниями он поделился на встрече с командирским составом республиканских студотрядов и штабов вузов 18 февраля – в день российских студенческих отрядов. «Работа в студотряде — одно из самых ярких и чистых воспоминаний моей молодости. Это было особое время, мы там дружили, влюблялись, создавали семьи, и сегодня я как в машине времени, спасибо, что вернули меня в эти годы», — поделился Хабиров. По его словам, радует, что в республике удалось возродить это движение. «Мы обязательно подумаем над тем, как в рамках действующего законодательства предусмотреть льготы для бойцов стройотрядов. Мы должны заинтересовать наши предприятия, чтобы они вас привлекали», — отметил глава. Для того чтобы подготовить почву для работы в летний сезон, Хабиров поручил организовать встречу представителей студотрядов с главами муниципалитетов, сообщили в «Башинформе».

У специалиста отдела опеки отобрали элитную иномарку

В Уфе у супруга специалиста отдела опеки и попечительства Калининского района отобрали дорогую иномарку, купленную на неподтвержденные доходы. Прокурорская проверка выявила, что в 2017-2018 годы семья муниципального служащего приобрела квартиру в Уфе, а также автомобили Audi Q7 и Mazda СХ-5 на 9 млн рублей. При этом официальный доход супругов был гораздо ниже, сообщает «Башинформ». Расходы сотрудника администрации проконтролировали. После рассмотрения дела в суде принято решение изъять в доход государства иномарку Audi Q7, законность приобретения которой не доказана.

Чем болеют жители Башкирии?

В Минздраве республики подвели итоги диспансеризации населения в 2019 году. Всего диспансеризацию прошли 765 163 человек. По ее результатам выявлено 78 509 случаев заболеваний. По данным «Башинформа», на первом месте оказались болезни системы кровообращения — 21,5 тысячи случаев, на втором месте болезни эндокринной системы — более 15 тысяч случаев, на третьем — болезни нервной системы — 6,8 тысячи случаев. У пациентов впервые выявлено 593 случая злокачественных новообразований, 1 496 случаев сахарного диабета, 12 750 случаев болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 1 757 случаев ишемической болезни сердца.

Начальника управления МЧС арестовали за мошенничество

В Межгорье 41-летний начальник спецуправления МЧС обвиняется в получении взятки и мошенничестве. Как узнал «Башинформ», в 2016-2017 годах по фиктивным документам он получал материальную помощь или оплату лечения на себя и своих сотрудников, причем половину выплат они возвращали начальнику. Ущерб бюджету установлен в 4,2 млн рублей. Обвиняемый арестован.

О жестокости родителей

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала о девочке, которая позвонила на «горячую линию» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка с жалобой на жестокое, по ее мнению, обращение родителей. В частности, родители забирали телефон после 23.00, настаивали на совместной прогулке вечером, заставляли ее готовиться к экзаменам. По словам Скоробогатовой, «у этой семьи есть все ресурсы для того, чтобы разрешить эту конфликтную ситуацию наилучшим образом для ребенка». Она добавила, что дети могут к ней обратиться с самыми разными вопросами. Телефон доверия для детей и их родителей 8-800-2000-122, уточнил «Башинформ».

Хабиров отчитал чиновников за пустые командировки за границу…

17 февраля на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров вновь отчитал подчиненных за пустые командировки за границу. По его словам, руководители министерств и ведомств, выезжающие на мероприятия в иностранные государства, обязаны предоставлять ему отчет о результатах таких поездок, сообщает «Башинформ». «Я уже просил завершить этот чиновничий туризм. «Ритуальные» поездки по соглашениям за счет средств бюджета нам не нужны. Если я опубликую, кто куда ездит, несладко будет. Не увлекайтесь этим», — потребовал глава, отметив, что командировки должны быть отраслевыми. К примеру, Госкомитет по внешнеэкономическим связям собирается на стройфорум за границу, тогда как туда должен отправиться строительный блок.

…И пригрозил забирать у них сотовые телефоны

Также на совещании Радий Хабиров сделал замечание подчиненным, что они «все время сидят в телефонах», и предложил забирать у них на время работы мобильные устройства. «Мы с Минобрнауки обсуждаем, забирать у учеников сотовые телефоны на время учебы при входе в школу. И теперь думаю, начать этот проект с правительства и с вас, — сообщил глава. — Вы зачем сюда приходите? Все время в телефонах сидите. Нас люди смотрят, мы сидим в прямом эфире, а вы головы опустили и сидите там. Я не знаю, что вы там так увлеченно смотрите. Не ходите в таком случае тогда сюда, мне мебель здесь не нужна. Делаю серьезное замечание», — высказался Хабиров. А 20 февраля на «Обрчасе» глава региона заявил, что если к 1 сентября Уфа не примет детсад на улице Набережной, то он поставит вопрос о дееспособности мэрии города.

Запрыгнули в «последний вагон» плей-офф?

17 февраля ХК «Салават Юлаев» на последней домашней игре на «Уфа-Арене» победил клуб «Сочи» со счетом 2:0 и официально вышел в плей-офф КХЛ, сообщил «Башинформ». Игры на вылет начнутся 1 марта и завершатся не позднее 30 апреля 2020 года.

Как заведующая интернатом похищала деньги у сирот

Следователи вскрыли новые эпизоды мошенничества, совершенные экс-заведующей интернатом для престарелых и инвалидов в Старобаишево Дюртюлинского района. Отмечается, что мошенничество совершалось с использованием служебного положения. В отношении 42-летней женщины возбуждены три уголовных дела. Как установлено, подозреваемая в 2018 году получила деньги под предлогом приобретения товаров и медикаментов для личных нужд детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья и распорядилась ими по своему усмотрению. Чтобы скрыть хищение, женщина предоставляла в комиссию по расходованию средств подопечных подложные чеки. Ранее по таким же фактам мошенничества экс-заведующей было возбуждено четыре уголовных дела, рассказал «Башинформ».