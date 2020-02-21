Фото: ИА «Башинформ» Жители Уфы обратились к главе республики с проблемой бродячих собак Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе с проблемой бродячих собак жители обратились к главе региона. Уфимцы сообщают, что стая безнадзорных собак «разгуливает» в районе улиц Адмирала Макарова и Шота Руставели. Отмечается, что жители района города опасаются присутствия непредсказуемых и агрессивных животных возле своих домов больше года. По их словам, стаи в поисках пищи обитают в жилых дворах и детских площадках.

«﻿Мы неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить эту проблему, но все безрезультатно. Ни управляющие компании, ни экстренные службы города, ни специальные службы никак не реагируют на сложившуюся проблему, — обращаются жители к главе региона. — Прогулка и даже простой поход в магазин стали для нас рискованным мероприятием. А мамы с маленькими детьми особенно подвергаются опасности. Данной проблеме уже больше года, а должностные лица и не собираются её решать, несмотря на то, что жалобы на эту ситуацию неоднократно высказывались в социальных сетях и СМИ. Неужели для решения подобных житейских проблем, требуется вмешательство руководителя целого региона?».

Как сообщалось ранее, ежегодно в медицинские учреждения республики по причине укусов плотоядными животными обращается 11-12 тысяч человек , значительное число таких обращений связано с нападением безнадзорных животных.

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в республике насчитывается около 150 тысяч безнадзорных кошек и собак, причем в городах преобладают последние. Ежегодно муниципалитеты отлавливают 51 тысячу бродячих животных, прежде всего, собак. Без этой меры численность популяции, особенно в крупных городах, где есть хорошая кормовая база в виде пищевых отходов, может выйти из-под контроля. Как пояснили в Управлении ветеринарии РБ, одна пара бродячих собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.