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Жителям уфимского Сипайлово вновь пришлось отбиваться от несанкционированного мусора

ОБЩЕСТВО
Фото: архив

Жителям уфимского Сипайлово вновь пришлось отбиваться от несанкционированного мусора Фото: архив

Жители уфимского микрорайона Сипайлово с помощью природоохранной прокуратуры добились, чтобы коммунальщики перестали выбрасывать мусор в водоохранной зоне реки возле ТЦ «Максидом». Там же в прошлом году незаконно складировали грязный снег, вывезенный с улиц. Весной вода с мусором, песком, солью, реагентами разливается по территории и попадает в реку.

Прокуратура оштрафовала Службу благоустройства Октябрьского района на 453 тысяч рублей, должностных лиц — на 40 тысяч. Сейчас свалки ликвидированы, мусор вывозится на полигон в Черкассы, сообщили в прокуратуре.

ИА «Башинформ»
Теги: мусор, вывоз мусора, коммунальные службы, водоохранная зона, несанкционированные свалки
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