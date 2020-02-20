Фото: архив Жителям уфимского Сипайлово вновь пришлось отбиваться от несанкционированного мусора Фото: архив

Жители уфимского микрорайона Сипайлово с помощью природоохранной прокуратуры добились, чтобы коммунальщики перестали выбрасывать мусор в водоохранной зоне реки возле ТЦ «Максидом». Там же в прошлом году незаконно складировали грязный снег, вывезенный с улиц. Весной вода с мусором, песком, солью, реагентами разливается по территории и попадает в реку.

Прокуратура оштрафовала Службу благоустройства Октябрьского района на 453 тысяч рублей, должностных лиц — на 40 тысяч. Сейчас свалки ликвидированы, мусор вывозится на полигон в Черкассы, сообщили в прокуратуре.