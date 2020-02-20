Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предложили помиловать осужденную, ударившую мужа ножом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии члены Комиссии по помилованию при Главе республики предложили поддержать ходатайства двух осужденных.

Одна из осужденных — женщина. Во время встречи Нового года она во время ссоры с супругом нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки слева, нанеся ему тяжкий вред здоровью. Теперь она отбывает наказание в исправительной колонии.

«Здесь имеет место семейно-бытовое правонарушение. Женщина искренне раскаивается в произошедшем, муж также поддерживает ее, приезжает на свидания, — прокомментировал председатель Госсобрания РБ, председатель комиссии по вопросам помилования Константин Толкачев. — Осужденная положительно характеризуется и в исправительном учреждении. Члены комиссии выезжали, встречались с ней. Сложилось общее мнение, что ее надо поддержать».

Второе ходатайство подано бывшим сотрудником правоохранительных органов. Он осужден за действия, явно выходящие за пределы его полномочий, получил условный срок и запрет занимать определенные должности.

«Данный случай из области профессиональной дисциплины. Конец срока наказания осужденного истекает уже в мае, и документы, скорее всего, не успеют пройти все процедуры и дойти по Президента России. Однако учитывая наличие малолетних детей, отсутствие претензий со стороны потерпевшего и все обстоятельства дела, решено оказать хотя бы моральную поддержку осужденному», — сказал Константин Толкачев.

В соответствии с процедурой, заключения комиссии по вопросам помилования представляются главе Башкортостана, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.